Cumhurbaşkanı Erdoğan : Bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında dalgalanıyor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bakü şehrine gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öte yandan Erdoğan, gazetecilerin Doğu Akdeniz, AB Lider Zirvesi, Türkiye - ABD ilişkileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı aday olup olmayacağı tartışmaları ve asgari ücret görüşmelerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Canları pahasına Karabağ'ı işgalden kurtaran şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasına katkı sağladık.

44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor.

Can Azerbaycan'a olan desteğimiz bundan sonra da devam edecektir.

Azerbaycan halkının tatlı sevincine ortak olacağız.

İşgal edilen topraklarının yeniden imarı sürecinde Azerbaycan'ın, gerek altyapı gerek üstyapıya yönelik çalışmalarda, yanında olacağız.

KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

"Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur."

AB, TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAYACAK MI?

"(AB Liderler Zirvesi) Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz."

"Eğer Yunanistan bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz."

(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz."

TÜRKİYE - ABD İLİŞKİLERİ

(Türkiye-ABD ilişkileri) Sayın Biden görevi üstlensin, üstlendikten sonra herhalde oturup bazı şeyleri konuşacağız."

SELAHATTİN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

"Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz.

(Demirtaş'ın serbest bırakılacağı iddiası) İnanıyorum ki yargımız Demirtaş gibi teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani'nin, Diyarbakır'ın, Yasin Börü'nün faili odur."

FETÖ İLE MÜCADELE

(FETÖ'yle mücadele) Şu anda İngiltere'ye kaçmış olan zat, İngiltere'de bulunan zat acaba bunun bedelini nasıl ödeyecek. Niye kaçak? Gel o zaman ülkende dur biz bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de aynı şekilde devam edeceğiz."

DOĞU AKDENİZ

"Bundan sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'deki haklarımız neyse bu haklarımızı korumaya devam edeceğiz."

PSG- BAŞAKŞEHİR MAÇINDAKİ IRKÇILIK OLAYLARI

"(Başakşehir-PSG maçı) Fransa artık ırkçı söylemlerin yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Temenni ederiz ki akşam bu maç suhuletle biter."

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

"Bu görüşmelerden sonra durum bizim de önümüze gelecek. Adımlarımızı birlikte atacağız. Temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz."

Ayrıntılar gelecek...