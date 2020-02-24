Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a yapacağı resmi ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in başkanlıklarında, ilgili Bakanların katılımıyla Bakü’de gerçekleştirilecek Konsey Toplantısında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi imkânları ele alınacak.

Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

Konsey toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor."