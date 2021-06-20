Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babalar Günü'nde gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü Buluşması kapsamında 81 ilden 700 gençle "Gençlerle En Baba Buluşma" isimli çevrim içi etkinlikte bir araya geldi.

Böyle bir günde ülkenin dört bir yanındaki gençlerle canlı bağlantıyla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, Brüksel'deki NATO Toplantısı, Azerbaycan ziyareti ve Antalya'daki iki önemli uluslararası organizasyonun ardından gençlerle buluşmanın tüm yorgunluğunu aldığını söyledi.

Gençlerle her bir araya gelişlerinde gençlik heyecanının ve hatıralarının gözünde canlandığını dile getiren Erdoğan, kendi nesillerinin, gençliğinde ülkeyi ve dünyayı değiştirme idealiyle yaşadığını, bu uğurda nice büyük mücadelelere giriştiğini belirtti.

Erdoğan, pek çok alanda sadece kendisinin değil kendinden önceki nesillerin gençlik hedeflerini ve hayallerini hayata geçirme şerefine nail olduklarını kaydetti.

Gençlere, kendileri, aileleri, şehirleri, ülkeleri ve bütün insanlık için hayaller kurmaları, onun peşinden azimle gitmeleri tavsiyesinde bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük değişimler, büyük devrimler, çağlar açıp, çağlar kapatacak büyük fetihler, hep bir hayalle başlar. Eğer hayalinizi gerçeğe dönüştürmekte kararlıysanız kendinizi hayatın her alanında en iyi şekilde yetiştirmeniz gerekiyor. Aynı kulvarda yürüdüğünüz akranlarınıza birikiminizle fark atacak bir seviyeye gelmeden hayallerinize de yaklaşamazsınız. Bunları söylerken elbette bizi hayata ve davamıza sarılmak için motive eden unsurlarla sizlerin motivasyon kaynakları arasındaki farkı da görüyoruz, biliyoruz. Dünya ile ülkemizin de sadece birkaç nesilde böylesine büyük bir değişimi yaşamış olması sizlerin sorumluluğunu artırıyor."

GENÇLERE 2053 VİZYONU ÇAĞRISI

Erdoğan, ülkeye son 19 yılda kazandırdıkları güçlü yatırım ve hizmet altyapısı sayesinde gençlerin zorlu geleceğe hazır hale geldiğini vurguladı.

Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını üçe, beşe, ona katlayarak ülkeyi 2023 hedeflerinin eşiğine getirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Sizlerden ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye'nin sembolü olarak görmüş olduğumuz 2053 vizyonuyla buluşturmanızı özellikle bekliyoruz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.

Daha sonra gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Ağrı'dan bir gencin, "Ülkemizde yaygın olarak yaş ilerledikçe erkek çocuklar babalarına benzer şeklinde bir inanış var. Buna katılıyor musunuz, hayatınızda buna örnek verebilir misiniz?" sorusu üzerine, her insanın ayrı bir dünya olduğunu söyledi.

Dolayısıyla her çocuğun ayrı bir karakterinin olduğuna işaret eden Erdoğan, "Genlerden dolayı fiziki görüntü, fıtrattan dolayı da davranış olarak çocukların babaları veya annelerine benzemeleri gayet tabiidir. Erkek çocuklarının yaş ilerledikçe babaya benzedikleri kanaatinin ise olgunlaşmanın getirdiği bir sonuç olduğuna inanıyorum. Çoğu aile gibi bizde de çocuklarımızı bana veya eşime benzetenler hep olmuştur. Bir insanın anne veya babasına benzetilmesini de gurur ve yani özellikle de bir yaklaşım olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

İzmir'den bir gencin, ilk çocuğunu kucağına aldığında ne hissettiğini sorması üzerine Erdoğan, "Şimdi bazı hissiyatlar vardır ki onları sözle ifade etmek mümkün değildir. Bizim de tabii yaş 67 oldu ama yaşlı sayılmam yani. Çocuk sahibi olmak da tarifi mümkün olmayan hislerden bir tanesidir. İnşallah ileride sizler de çocuk sahibi olduğunuzda bunu anlayacaksınız. Rabb'im bu güzelliği her aileye her bireye yaşatsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koceli'den bir gencin, "(Baba olunca anladım) dediğiniz bir hatıranız var mı?" sorusuna ise "Anne veya baba olma vakası, insanın hayatının daha önceki hiçbir devresinde karşılaşmadığı bir sorumluluk. Ataların her sözü gibi bu ifade de nesillere sari tecrübelerin süzülüp gelen bir irfanın tezahürüdür. Bizim de kendi dünyamızda bunu hem babamıza hem evlatlarımıza karşı yaşamışlığımız elbette vardır." yanıtını verdi.

"ANNELERİNİZİN KIYMETİNİ BİLİN"

Erdoğan, "Babanız Ahmet Erdoğan'ı kaybettikten sonra size yol gösteren, babalık yapan ikinci bir isim oldu mu?" sorusu üzerine, şunları paylaştı:

"Babam rahmetli olduktan sonra.... Sürpriz dediğim cevaba geliyorum. Benim abim yoktu. İki tane anne ayrı, baba bir abim vardı ama beraber yaşamadık. Böyle bir durum vardı. Benim anam da babam da Allah rahmet etsin annem oldu. Annem rahmetli olduğu zaman gerçekten dünyam adeta yıkılmıştı. Annemin varlığı, benim için hem babalıktı hem annelikti. Kendisine olan sevgim çok çok farklıydı. İmkanlarımız kendi kendimize yetiyordu. Ama annemin şefkati, yaşım nereye gelirse gelsin bir başkaydı. Onun için annenizin ayaklarının altını muhakkak öpün diye her zaman diyorum. Bu, Peygamber Efendimizin Hadis-i Şerifi'nden kaynaklanıyor. Cennet annelerin ayakları altındadır. Ben de annemin ayağının altını öpmeye kalktığım zaman anneciğim de bana ayağının altını öptürmek istemezdi. Ben de kendisine 'Ya anne bana cennetin kokusunu çok mu görüyorsun' derdim. İşte o benim hem babamdı hem annemdi. Allah rahmet etsin. Annelerinizin kıymetini bilin. Bir insanın hayatta sahip olabileceği en büyük zenginlik, en büyük mutluluk kaynağı, en büyük güçtür. Küçük yaşta annesini veya babasını kaybetmiş insanların dünyalarındaki eksikliği tahayyül etmek çok zordur. Babamızı böyle erken yaşta kaybetmenin sıkıntısını çok çok yaşadık. Rabb'im anneli, babalı bir şekilde sizlere yaşamayı nasip etsin."

MUHALEFETE ŞEHİR HASTANESİ ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

İşte sağlık alanı, ekonomi alanı eğitim birçok alanda adımlarımızı böyle atıyoruz. Muhalefetin aklına bile gelmeyen işleri bitirdik imzaladık. Örneğin Şehir hastanelerimiz. Bakın şimdi bizlere ülkemize imreniyorlar.

EVLİLİK TAVSİYESİ

Gençlerimiz 30'dan önce evlenmemeye başladı. Ben tabi anne baba adayları olan gençlerimize evlilikte yaş sürecini çok fazla geciktirmeden ailesini kurmak ve ailesin ihmal etmemek noktasında tavsiyelerim olur.

KORONAVİRÜS AŞISI

(Kovid-19) Aşı tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürütüyoruz. Elbette bir takım aksaklıklarımız var. Şu anda gayet iyi durumdayız. İnşaAllah bu musibetin üstesinden yakında geleceğiz. Tabi bu arada yerli aşı söz konusu. Eylül Ekim gibi o da üretilecek inşaAllah hedefimiz bu. Yaşı 30'a çektik. Meslek gruplarında değişikliklere de gittik. Daha iyi olacak ve bu sıkıntıyı aşacağız inşaAllah. Bu bize güvenli süreci getirecek. Ve tabi Kovid var mı yok mu olayını aşacağız.

YERLİ KORONAVİRÜS AŞISI

Eylül ekim gibi yerli aşımızı hazır hale getirmek istiyoruz.

Kovid'de oran ciddi oranda düştü. Düşürmemiz lazım, vaka sayımız günlük 5 bin civarında bunu fazla görüyoruz.