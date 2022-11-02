Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'liler tarafından saldırıya uğrayan Şadi Yazıcı hakkında konuştu! "Bu faşist güruhu milletimizin vicdanına havale ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın geçtiğimiz günlerde İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmesi sonrası CHP'li İBB çalışanları tarafından saldırıya uğraması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı açılış konuşmasında çalışmaların önceki etabını tamamlayan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş' andıktan sonra “Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu planlayarak, 1998 yılında birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." sözleri sonrası sözleri kesilmiş, program bittikten sonra da aracı içindeyken saldırıya uğramıştı.

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"TUZLA BELEDİYE BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında, yaşanılan olaylarla ilgili olarak "Siyasi rekabeti, siyasi husumet olarak gören şiddete meyilli bu faşist güruhu İstanbullu kardeşlerimiz ile birlikte milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Huzurunuzda Tuzla Belediye Başkanımı tebrik ediyorum, kutluyorum. Orada yapılan linç girişimi, helalleşme maskesi altındaki CHP’nin asıl yüzünü ortaya sermiştir” ifadelerini kullandı.

"BUNLARDA NEZAKET DİYE BİR ŞEY YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Tuzla Belediye Başkanımıza yönelik, huzurunuzda Tuzla Belediye Başkanımı tebrik ediyorum, kutluyorum. Orada yapılan linç girişimi, helalleşme maskesinin ardındaki CHP’nin asıl yüzünü ortaya sermiştir. Açılışını yapıyorum dediği İleri Atık Tesisi ile ilgili, o tesisler benim belediye başkanlığım, Veysel Bey’in de İSKİ’nin başında olduğu dönem yapılmış olan tesistir. Şimdi bunları yeniden açma gayretlerine girerek hava yapıyorlar. Bunlarda nezaket diye bir şey yok. Hiç böyle bir şey görmemişler. Bunlar hazıra da konamazlar. Bunların öyle bir dertleri de yok. Siyasi rekabeti, siyasi husumet olarak gören şiddete meyilli bu faşist güruhu İstanbullu kardeşlerimiz ile birlikte milletimizin vicdanına havale ediyoruz” dedi.