Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutları için tarih verdi: 8 ay sonra teslim edilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video kayıtlı katıldığı Berlin Deprem konferansında deprem konutlarının yapılmaya başlandığını 8 ay içerisinde teslim edileceğini beyan etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutları için tarih verdi: 8 ay sonra teslim edilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Deprem Konferansı'na video mesaj gönderdi.

ahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını hızla sardıklarını söyleyen Erdoğan konutların teslimi için "Ekim-Kasım ayında başlayacak" ifadelerini kullandı. Konuşmasına konferansın hayırlı olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, Türkiye ile dayanışma sergileyen ülkelere teşekkür etti.

Türkiye'nin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldığını, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, depremin vurduğu 11 ilde, 872 bin bağımsız bölümün olduğu 311 bin binanın kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

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