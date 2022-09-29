Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışında konuştu: Göçebe kültürünün yaşatılmasında fayda görüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın İznik ilçesinde başlayan Dünya Göçebe Oyunları Açılış Etkinliklerine katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunlara katılanlara başarı dilerken oyunların kültürüne sahip çıkacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Ülkemizin mavi incisi İznik'ten spora, sanata, kültüre ortak geleceğimize gönül veren tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Göçebe Oyunları'nın ilki 2014'te Kırgızistan'da yapılmıştı. Sonraki iki oyun 2016 ve 2018'de Kırgızistan ev sahipliğinde düzenlendi. Her 2 yılda bir düzenlenen oyunların 4.sünde İznik'teyiz. 2020 yılında gerçekleştirilecekti. Ülkemizi de etkilen Covid -19 salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. İnsan toplulukları, binlerce yıl boyunca bulundukları yerden ayrılarak yeni hayat aramışlardır. Sürekli veya mevsime göre değiştirerek, hayatlarını sürdüren topluluklar da vardır. Bu yolculuklarda birbirini etkilemişlerdir. Bugün hala kültürün ve insani ilişkilerin taşıyıcısı göçlerdir.

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BARIŞI ESAS ALAN BU OYUNLARIN ÖZGÜR BİR İŞBİRLİĞİ PLATFORMU OLDUĞUNA İNANIYORUM

İnsanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz. Göçebe kültürünün yaşatılmasında fayda görüyoruz. İstiklalimizin güvencesi olarak Toros dağlarında dumanı tüten yörük çadırını ifade ediyoruz. Pek çok deneyimi gençlerimize ve misafirlerimize yaşatacak olan oyunları düzenleyenleri tebrik ediyorum. Katılımcılara başarılar diliyorum. Dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Bölgemizin krizlerle kavrulduğu bu dönemde, barışı yardımlaşmayı esas olan bu oyunların özgür bir işbirliği platformu olduğuna inanıyorum.

BİZ BU OYUNLARA DÜNYADA YOK OLMAYA YÜZ TUTAN KÜLTÜREL ENGİNLİĞE SAHİP ÇIKMAK OLARAK BAKIYORUZ

Oyunlara katılan ülkelerle kurduğumuz münasebetlerin yeni bir kültürel diplomasi kapısı açacağını düşünüyorum. 102 ülkeden, 3 binden fazla sporcunun katılması bu umudumuzu yeşertiyor. Gastronomi programlarında 20 ayrı ülkenin mutfak lezzetleri katılımcılarla kavuşacak. Çok sayıda geleneksel sanat programda yer alıyor. Ülkemiz ve dünyadan tanınmış sanatçılar etkinliğimizi renklenmesine katkı verecek. Her yönüyle zengin cazip bir Göçebe Oyunları'na şahitlik edeceğiz. Biz bu oyunlara dünyada yok olmaya yüz tutan kültürel enginliğe sahip çıkmak olarak bakıyoruz. Her faaliyet tarihi canlandırma misyonuyla hazırlanıyor. İnşallah bundan sonra her 2 yılda bir sürekli gelişerek devam edecek Göçebe Oyunları'na her türlü katkıyı yapmayı sürdüreceğiz."