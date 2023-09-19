Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi mesajı: 2024'e çok farklı şekilde gireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Concordia Zirvesi kapsamında ABD'li iş insanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda konuştu. Salgın tüm dünyada çok ciddi dönüşümlere yol açtığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin salgını çok başarılı bir şekilde atlattığını ifade etti.

Bazı ülkelerin bu dönemde içine kapanık bir politika sergilediğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının getirdiği sorunlar yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa doğru yaklaştı. Enflasyon son 50. 60 yılın zirvesine çıktı" dedi.

Salgın döneminde Türkiye'nin birçok uluslararası kuruluşa destek gönderdiğini ifade eden Erdoğan, "Türkiye olarak salgın dönemini başarılı bir şekilde atlattık. Salgın döneminde 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek gönderdik. Salgın sonrası Türkiye'nin jeo-ekonomik öneminin daha da arttığını görüyoruz. ABD gibi bir ülke ekonomisiyle bütün imkanlarıyla her alanda dünyada çok farklı bir konuma oturmaktadır" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin ABD ile güvenlikten ticarete çok boyutlu ilişkilerin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkili ticaretimiz 32 milyar doları aşmış durumda. Şu an ülkemizde Amerikan sermayeli 2 bin 80 firma var. Amerika'nın Türkiye'deki bu yatırımlarının artması bizim ciddi manada beklentimizdir" ifadelerini kullandı.

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Tahıl koridoru

Putin ile yoksul ülkelere 1 milyon ton tahılın sevkiyatını hedeflediklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorundan Afrika'ya daha fazla tahıl gitmesi gerektiğini ifade etti. Putin ile geçen pazartesi günü yaptıkları görüşmede bunları konuştuklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soçi ziyaretimizde (Rusya Devlet Başkanı) Putin ile Afrikalı kardeşlerimize yönelik 1 milyon ton tahılın sevkiyatını görüştük. Malum Karadeniz koridorundan şu ana kadar geçen 33 milyon ton tahıl var. Bunların yüzde 44'ü Avrupa'ya, yüzde 14'ü bize, bir o kadarı Afrika ülkelerine gitti ama yeterli değil. Afrika ülkelerine çok daha fazlası gitmeli. Özellikle en az gelişmiş Afrika ülkelerine bu tahılı biz de una dönüştürerek göndermemiz hem insani hem vicdani görevimiz olacaktır. Sayın Putin ile geçen Pazartesi günü yaptığımız görüşmede bunları görüştük. Süratle yeniden tahıl koridorunu işletmeyi. "1 milyon ton yetmez bunu daha da artırmanızı rica ediyoruz" dedik. Ve telefon diplomasisi ile bu süreci işletmeyi… Rusya olarak "Üzerimize düşen görevi yerine getirelim" dediler.

Basra Körfezi'nden ve körfez ülkelerine aşarak Türkiye'ye Irak'tan geçmek suretiyle Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gidecek olan bir koridor. Bu koridor raylı sistem otobanlar alt yapı ve üst yapısıyla özellikle körfez ülkelerinin özellikle bu işte çok kararlı olduğunu gördük. Birleşik Arap Emirlikleri olsun Katar olsun Suudi Arabistan Irak bu konuda çok çok kararlı. Biz de kararlıyız. Amerika'da Japonya'da bu kararlılığı gördüm. Atacağımız böyle bir adımla yeni bir dünya inşa etme fırsatı bulacağız" dedi.

Türkiye'nin NATO'da ilk 5 içinde yer alındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'nun en eski ve en önemli üyelerinden biri olduğunu belirterek, "Şu an itibariyle biz NATO'nun içinde aldığımız görevleri harfiyen yerine getiren bir ülkeyiz. Türkiye olarak bundan sonraki süreçte de aynı şekilde bu görevi ifa etmeye devam edeceğiz. NATO üyesi ülkeler olarak buradan taviz vermeye niyetimiz yok" diye konuştu.

"Suriye'nin kuzeyinde briket evler yapıyoruz. 600 bine yakın Suriyeli gönüllü olarak dönmeye başladı"

Türkiye'nin mülteciler konusunda önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Erdoğan, "Mültecilerle ilgili olarak dünyanın bakış tarzı farklı. ABD'nin mültecilere bakışı Bana göre olumlu. Almanya, Fransa öyle. Türkiye olarak bizim bakışımız da çok farklı. Ama, ülkemizde ana muhalefet partisinin bakışı çok acımasız. Seçim kampanyasında "seçimleri kazandığımız takdirde mültecileri sınır dışı edeceğiz" şeklinde tehdit savurdular. Biz ise tam tersi. Bugüne kadar ev sahipliği yaptıysak aynı şekilde devam edeceğiz. Biz de şu anda 5 milyona yakın mülteci var. Biz, mültecilere olan ev sahipliğimizi bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonrada yapmaya aynen devam edeceğiz. Suriye'nin kuzeyinde briket evler yapıyoruz. 600 bine yakın Suriyeli gönüllü olarak dönmeye başladı. Katar ile müşterek yeni bir adım atıyoruz. Burada yapacağımız konutlarla Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına dönmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Paris İklim Anlaşması hedeflerine en fazla katkı sağlayan ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, "Dünyada örnek gösterilebilecek konumdayız. Paris İklim şartına da bugüne kadar uyduk, uymaya devam ediyoruz. Dünyanın geleceğini ilgilendiren bu anlaşmada elimizi taşın altına koyduk. En anlamlı katkıyı yapan ülkeler arasındayız. Yenilenebilir kurulu güç bakımından dünyada 12'nciyiz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında attığımız adımlar yıllık 90 milyon ton karbon eşdeğeri sera gazı emisyonunu engellemiştir. "2023 net sıfır emisyon" hedefi doğrultusunda 2030'a kadar emisyon azaltma hedefimizi iki katına çıkardık. Bu da Dünyaya örnek olacak adımlardandır" dedi.

"Süratle Libya'ya ve Fas'a yardım için hazırız dedik"

"6 Şubat depremi, Libya, Fas'ta gelen felaketlerin acısını biz biliriz. Bunu yaşadık. 50 bin kaybımız oldu" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Büyük bir hedefimiz var. Bu hedefle biz süratle 1-2 yıl içinde konutları inşa edelim, vatandaşlarımız bir an önce evlerine yerleşsin istiyoruz. Çevre Bakanımız ekibiyle yoğun olarak çalışmaları sürdürüyor. Fas'ta Libya'da meydana gelen felaketlerin acısını biliyoruz. Süratle Libya'ya ve Fas'a yardım için hazırız dedik. Henüz Fas'tan dönüş almadık, Libya'dan aldık. 3 dev uçak gönderdik, üç gemi ile gıda araç gereç gönderdik. Talep olursa her türlü yardımı göndermeye hazırız dedik. Ekiplerimiz Libya'da çalışmaları sürdürüyor. İnsani görev olarak telakki ediyoruz, göndermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"2024'e farklı gireceğiz"

Küresel enflasyonun tüm dünyayı tehdit ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun karşısında birinci derecede küresel enflasyonun etkili olduğu ülkelerin atacağı adımlar önemli. Biz de enflasyonun bedelini ödedik, ödüyoruz. Ekonomi ekibimiz yoğun çalışma içinde. İnanıyorum ki yıl sonu, bilemediniz önümüzdeki yıl başında bunu başaracağız. 2024'e çok farklı şekilde gireceğiz" dedi.

"Bu bizim ortak meselemiz birlikte çözmemiz lazım"

Yeni Anayasa çağrısını yineleyen Erdoğan, "Parlamentoda bizim gücümüz anayasa değiştirmeye muktedir değil. Parlamentodaki gruplara çağrı yaptık. Olumlu cevap verirlerse birlikte anayasayı değiştirmeyi başarırız. Böylece tüm parlamento olarak anayasayı değiştirmiş oluruz. Bu bizim ortak meselemiz birlikte çözmemiz lazım" açıklamasını yaptı.