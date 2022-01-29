Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu: Balıkçıya gitmedik, birileri kafayı bulmaya gidiyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışının hızlandığı, vatandaşların yollar açılmadığı için trafikte mahsur kaldığı saatlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'de bulunan lüks bir restorana giderek burada İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüşmüştü. Söz konusu görüşme kamuoyunun tepkisine neden olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bu konuya değinerek İmamoğlu'nu eleştirdi.

"BİZİM KİTABIMIZDA HALKINLA BERABER OLACAKSIN"

Giresun Belediyesi önünde Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Sel felaketi oldu bakan arkadaşlarım ben hep beraber Doğankent'te Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik, vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk. Onların dertleriyle dertlendik. Ama birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Öbür tarafta kar bora fırtına esiyor. Hiç umurlarında değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım. Hem de İstanbul'da. Kar bora fırtına olacak deprem olacak sel olacak yok Bodrum'a git yok şuraya, buraya git, bizim kitabımızda o yok... Bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın.

BİR ANDA SOSYAL MEDYA KARIŞTI

İstanbul'daki kar yağışının artışıyla yolda kalan vatandaşlar, çileden çıkarırken sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda çekilmiş fotoğrafları yayılmıştı.

BALIKÇIDA OLDUĞUNU DOĞRULADI

CHP'li isimler fotoğrafın eski olduğunu öne sürerek İmamoğlu'nu aklama yarışına girerken gazeteci Murat Ağırel'in ulaştığı Ekrem İmamoğlu balıkçıda olduğunu doğruladı.

"1 SAATLİK YEMEK MOLAMIN NEDEN GÜNDEM YAPILMAYA ÇALIŞILDIĞI MALUMDUR"

Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündem değiştirme çabalarına girişerek," 3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu. Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

"BİR VAKİT DİLİMİNİ AYIRIP ORAYA GİTTİM"

AKOM'da yeni bir açıklama yapan İmamoğlu, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer'de bir balık restoranında yaklaşık 2,5 saat yemek yemesine ilişkin olarak," Biz yaklaşık 20-25 gün önce böyle bir buluşma gününü netleştirmiştik. Sayın büyükelçi kara rağmen verdiği söz gereği bir gün önce Ankara’dan kalkıp İstanbul’a gelmiştir. Gün boyu yaptığım çalışmalardan sonra bir vakit dilimini ayırıp oraya gittim. Sohbet ettik, yemeği konuştuk, ülkemizi konuştuk, ülkemizle İngiltere arasındaki ilişkiler üzerine sohbet ettik. Yani bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyükelçileri veya başkonsoloslarıyla kurduğu ilişki görevidir ve sorumluluğudur. Bunu da layıkıyla yerine getiriyorum." ifadelerini kullanmıştı.