Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklinin yüzünü güldürecek! Rekor emekli zammı da bayram havası yaşatacak!

Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret rakamı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Rekor zamda söz konusu olan yüzde 50'nin üzerindeki artış, çalışanın beklentisini karşıladı. Bunun hemen ardından gözler eski çalışanlara gitti. "Emekliye zam yapılacak mı?" soruları yeniden gündeme geldi. Müjdelenen asgari ücretin hemen ardından, emekli maaşlarına yapılacak olan zammın da bayram havası yaşatacağı öğrenildi.

EMEKLİYE ZAM YAPILACAK MI?

Yaklaşık 13.5 milyon emeklinin maaşlarında da düzenleme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi. 2021'in ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 8.36, ikinci yarısında ise yüzde 8.45 zamlı almışlardı. Bakan Bilgin'in de, üzerinde çalışma yapıyoruz dediği maaşlar için, yüzde 40'ların üzerinde zam yapılacağı konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRETE YAKIN

Asgari ücretin açıklanması ardından, emekliye yapılacak olan zammında, asgari ücretle denk veya yakın olması planlanıyor. Tıpkı asgari ücrette görülen "görülmemiş zam" gibi, emekli maaşında da görülmemiş bir yükseliş yaşanacak.

Şu anda üzerinde durulan hesaplamalar SGK ve Bağ-Kur emeklisine enflasyon+yüzde 25 zam şekilde yapılıyor. Bu da yüzde 40'lar civarında artış anlamına geliyor.