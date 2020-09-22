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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Macron’dan gelen talep üzerine yapılan görüşmede, Türkiye-Fransa ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşme gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin nedeninin Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye yedirmeyeceğinin altını çizerek, her zaman olduğu gibi bugün de sorunların çözümü için diyalog ve iş birliğini savunduklarını ifade etti.

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