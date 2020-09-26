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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuşuyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki 300 fabrikanın toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

''Gaziantep'in gelişmesi için çaba gösterenlere gönülden teşekkür ediyorum.

Her bir fabrika Gaziantep için olduğu kadar tüm Türkiye için de gurur kaynağıdır.''

"Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir."

"Her kim devlet ile özel sektör iş birliğini eleştiriyorsa onun hedefi Türkiye'yi dışa bağımlı kılmaktır."

"Türkiye'nin güçlenmesini isteyen özel sektöre düşmanlık yapamaz."

Ayrıntılar gelecek...

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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