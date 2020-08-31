Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da vatandaşlara sesleniyor (CANLI)

22 Ağustos günü sel felaketinin meydana geldiği Giresun'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarla birlikte Dereli ilçesinde incelemelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce helikopter vasıtasıyla sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Ardından helikopterle İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sel bölgesinde yaşananlarla ilgili brifing verilerek yapılan çalışmalar anlatıldı.

Brifing sonrası Erdoğan ilçe merkezine geçerek yaya olarak Dereli caddelerinde yürüdü, vatandaşların dertlerini dinledi, “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da vatandaşlara sesleniyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Giresun 50 yılda bir yaşanacak sel felaketine maruz kaldı.

Felaketin ilk anından itibaren devlet vatandaşının yardımına koştu.

Felaketin ilk anından itibaren bin 264 araç ve 3 bin 672 personel çalışma yaptı.

En son kaybımızı bulana kadar çalışmalar sürecek.

Kapanan tüm köy yollarının tamamına ulaşım sağlandı.

Giresun için 13 milyon lira kaynak tahsis ettik.

AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız, yürütülen çalışmalar için Giresun'a 73,5 milyon lira ödenek göndermiştir."

MÜJDEYİ VERDİ

"Esnaflarımızın 50 bin TL'yi aşan zararları TESKOM tarafından hibe olarak sayılacak.

Kobiler için 100 bin TL'lik kredi desteği sunuyoruz

Tarımsal destek ödemeleri erkene alındı, 8 milyon TL ödeme yapıldı.

İlçe kaymakamlıklarımıza ve belediye başkanlıklarımıza kaynak sağladık. Ödemeler ötelenmiştir. Esnafımızın 50 bin liraya kadar olan zararının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı hibe olarak verilecek.

Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur.

Giresun'da bir daha böyle bir afet yaşanmaması için toplam keşif bedeli 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir."

KONUTLAR İNŞA EDİLECEK

"TOKİ'nin Dereli'de yapacağı 142 konutun inşası için çalışmalara hemen başlanmıştır, Doğankent'te de 120 konut yapılacaktır.

Köylerimizde 250 köy konutu inşa edilecektir, altında ahırı olacak, üstünde de konutu olacak.

Yaylaları betona boğarsak gün gelir hep birlikte bunun pişmanlığını da yaşarız.

Harşit Çayı Vadisi'ndeki tüm kum, çakıl ocakları kapatılacak. Derelere yapılacak müdahaleler kontrol altına alınacaktır.

Dere yataklarını ıslah edeceğiz, oralardan da tehdit almak istemiyoruz. Yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya, yapacağız."

Ayrıntılar gelecek...