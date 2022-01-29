Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da toplu açılış töreninde konuşuyor (canlı yayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun Belediyesinin önünde Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

(Ekrem İmamoğlu'nun kar yağışı olduğu gün İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüşmesi )" Açılışını yaptığımız eserlerin bir kez daha Derelili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Doğankent'te de hasar gören binalarımızı yeniden inşa ettik. Sel felaketi oldu, bakan arkadaşlarım ben, hep beraber Derelideydik. Balıkçıya gitmedik. Ben vatandaşlarımla beraber oldum onların dertleriyle dertlendik. Birileri ne kafayı bulmanın peşinde. Sel olacak, Bodrum'a git şuraya buraya git. Bizim kitabımızda bu yok. Deprem felaketlerinde yangın felaketlerinde bakan arkadaşlarım hep olay yerindeydi. Cumhurbaşkanı olarak ben de oradaydım. Çünkü sen onları kendi başına bırakamazsın. Çünkü görevin bunu gerektiriyor. 2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstelendiğimizde Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde yöneteceğimizi söylemiştik. Bunlar yetmez dedik, ulaşım, tarım, dış politika üzerinde yükselen bir Türkiye inşa ettik."

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