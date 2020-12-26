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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı Şehir Geçişi açılışında gündemi değerlendiriyor (CANLI)

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni ve ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni ve ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"(Ankara) Bu şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık.

Ankara'yı kara, demir ve hava yollarıyla geleceğe hazırlamak için tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik.

Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz.

Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız.

Aynı anda birçok cephede verdiğimiz mücaadeleti zafere ulaştırana kadar durmayacağız.

Yolların, tünellerin, viyadüklerin ne işe yaradığını soranlar, ömrünü yollarda harcayan kamyonculara sordunlar. 

Hizmete açtığımız hastanelerin ne işe yaradığını gitsinler hastalara, sağlık personeline sorsunlar."

AYRINTILAR GELECEK...

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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