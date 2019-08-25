Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacire Akar'la telefonda görüştü

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oğlunu kurtarmak için oturma eylemi yapan Hacire Akar ile telefonde görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Hacire Akar'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve kendisini tebrik etti.

NE OLMUŞTU?

Hacire Akar, HDP İl Başkanlığı binasının girişinde oturarak, HDP’lilere "Oğlumu siz zorla dağa yolladınız. Getirin yavrumu bana" diyerek seslenmiş ve oturma eylemi yapmıştı.