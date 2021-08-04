Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ay sonra yeniden ekranlara çıkacak! A Haber - ATV yayında gündemi değerlendirecekİrfan Yurter kimdir? Nereli, kaç yaşında? | İrfan Yurter öldü mü? Neden öldü?DEVA partisi duyurdu! Ali Babacan'ın acı günü... Kayınpederi İrfan Yurter vefat ettiRakamlar iç açıcı değil! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Dalganın çıkış kolundayız" dedi, Türkiye'deki gerçek vaka sayısını açıkladı!Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi 6 oyuncusundan yoksun!Aşı bekleyenlere müjde! Biontech aşısının yeni sevkiyatı tamamlandıTuristleri yangın durduramadı! Alevleri görmezden gelerek yüzmeye devam ettiler!Babasını 9 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! 15 yaşındaki kızın savcılık ifadesi ortaya çıktıSON DAKİKA| Ticaret Bakanı Mehmet Kuş'tan dikkat çeken açıklama: Fırsatçılar cezalandırılacaktırBiontech ve Sinovac tarih olacak! Koronavirüsten kaynaklanan tüm hastalıklara karşı etkili "evrensel aşı" üretiliyor
İstanbul32 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ay sonra yeniden ekranlara çıkacak! A Haber - ATV yayında gündemi değerlendirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ay sonra yeniden ekranlara çıkacak! A Haber - ATV yayında gündemi değerlendirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört kanalın ortak gerçekleştireceği canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ay sonra yeniden ekranlara çıkacak! A Haber - ATV yayında gündemi değerlendirecek

Son olarak 1 Haziran'da TRT 1 yanında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 21.00'de  A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında, orman yangınlarındaki son durum, sosyal medyada yürütülen yangın paylaşımları, terörle mücadele,  Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de dahil olmak üzere merak edilen birçok konuda açıklama yapacak, değerlendirmede bulunacak. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT