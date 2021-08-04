Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ay sonra yeniden ekranlara çıkacak! A Haber - ATV yayında gündemi değerlendirecek

Son olarak 1 Haziran'da TRT 1 yanında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 21.00'de A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında, orman yangınlarındaki son durum, sosyal medyada yürütülen yangın paylaşımları, terörle mücadele, Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de dahil olmak üzere merak edilen birçok konuda açıklama yapacak, değerlendirmede bulunacak.