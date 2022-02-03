Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı isim ve soyismi taşıyor! Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan'ın kimliğini gören gözlerine inanamıyor! "Cumhurbaşkanımız öğrenince çok şaşırdı"

Samsun'da yaşayan 24 yaşındaki genç, 1998 yılının Ekim ayında dünyaya geldi. Babasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu zaman şiir okuması sonrası tutuklanarak cezaevine koyulmasında haksızlık olduğunu belirtmesinin ardından Recep adını verdiği oğlunun ismine Tayyip'i de ekledi. Soyadı da Erdoğan olan genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı ismi taşıdığı için Recep Tayyip Erdoğan'ın adaşı oldu.

İSMİNİN NASIL VERİLDİĞİNİ ANLATTI

24 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaşı olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. Recep Tayyip Erdoğan, babasının da Cumhurbaşkanı'nın babası Ahmet Erdoğan ile aynı adı taşıdığını belirten Erdoğan, adının veriliş hikayesini şu sözlerle anlattı:

"1998 yılı ekim ayında doğduğumda Cumhurbaşkanımız, o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken şiir okuduğu için hapis cezasına çarptırılıyor. Recep ayında doğunca babam, 'İsmiyle doğdu' diyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımıza o dönemde yapılan haksızlığa tepki göstermek için de adıma 'Tayyip'i de ekliyor. Soyadımın da 'Erdoğan' olmasıyla Cumhurbaşkanımızın hem adını hem de soyadını aynı anda taşımanın onurunu yaşıyorum. Uluslararası arenada parmakla gösterilen, kısacası bir dünya liderinin adını taşıyorum."

NÜFUS CÜZDANINI GÖREN ŞOKE OLUYOR

İsminden dolayı zaman zaman ilginç durumlar yaşadığını ifade eden Erdoğan, Kovid-19 testi yaptırmak için gittiği hastanede yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

" Yeni tip koronavirüs testi yaptırmak için hastaneye gittiğimde randevu veren kişi ismimi sistemde görünce, 'Galiba TC kimlik numarasını yanlış girdim' dedi. Benden kimlik numaramı istedi, tekrar sisteme girdi. Yine Recep Tayyip Erdoğan adı ile karşılaşınca, 'Yine yanlışlık oldu galiba' dedi. Sonra nüfus cüzdanımı istedi. Orada adımı görünce çok şaşırdı. Böyle durumlarla sık karşılaşıyorum."

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ'NDE OKUDU

Lise yıllarından itibaren itibaren siyaset bilimi ve kamu yönetimi okumayı istediğini anlatan Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini tercih etti. Erdoğan," Özellikle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine gittiğimde çok ilginç durumlarla karşılaştım. Hem adımın Recep Tayyip Erdoğan olması hem üniversitenin aynı adı taşımasından dolayı arkadaşlarım ve hocalarım şaşırıyordu." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOK ŞAŞIRDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da gençlerle buluştuğu programa da katıldığını hatırlatan Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız benim adımı duyunca öyle samimi, içten davrandı ki bana, sanki senelerdir onun yanında büyümüşüm. Cumhurbaşkanımızla ben bebekken çektirdiğimiz fotoğrafı kendisine gösterince çok şaşırdı. Ben de kendisine, 'Güzel bir hatıra kaldı bana' dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Hatıralarına sahip çıkman güzel' dedi. Toplantıya katılan kişiler de adımın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu öğrenince çok şaşırdı." diye konuştu.