Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a, Barış Pınarı Harekatı’nın amaçlarını anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede Macron'a, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı.
Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret ederken, harekatın bölgesel ve küresel barış ve istikrara sunacağı katkılara değindi.
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