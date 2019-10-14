Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede Macron'a, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı.

Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret ederken, harekatın bölgesel ve küresel barış ve istikrara sunacağı katkılara değindi.

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