Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne konuştu? Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu her şeyi tek tek anlattı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 10 Kasım Çarşamba günü Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa bir görüşme gerçekleştirmişti. İki saat süren görüşme öncesi Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle yanındaki tekli koltuk yerine üçlü koltuğa oturmuştu. Bu konu hakkında Temel Karamollaoğlu, Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak," Bazı konularda aynı, bazı konularda farklı düşündüğümüz ortaya çıktı ama çok olumlu bir görüşme yaptık. Ben o koltuk işini ise istiskal edici (rencide edici) bir hareket olarak görmedim” dedi.

"BEN O KOLTUK İŞİNİ İSTİSKAL EDİCİ BİR HAREKET OLARAK GÖRMEDİM”

Tekli koltuk yerine üçlü koltuğa oturması hakkında Temel Karamollaoğlu şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı öğle yemeğini beraber yiyelim dedi. Hatta iki kez teklif etti... Ben öğle yemeği yemiyorum. O nedenle yemek programına gerek yok dedim. Kendisi, ben de öğle yemeği yemiyorum ama bir yerden bir şeyler gelmişti. Birlikte yeriz diye arzu ettim, dedi. Aslında kabul etsek daha iyi olurdu. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı ile görüşmelerde PCR testi istiyorlar. Ben de test yaptırmamıştım. Cumhurbaşkanı da o konuda hassas biliyorsunuz. ‘O zaman mesafeli oturalım’ dedi. Ben o koltuk işini istiskal edici bir hareket olarak görmedim”

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını anlatan Karamollaoğlu, başkanlık sisteminde doğru bulmadığı yönleri Erdoğan ile paylaştığını belirterek," Sayın Cumhurbaşkanı da başkanlık sistemini savundu. Bize göre istikrarın sağlanması açısından önemli dedi. Ülkede gerginliğin olmaması, farklı düşüncelerin ifade edilmesine imkân sağlanması gerekir dedim. Siyasette de gerginliğin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ettim. Aslında bunlar benim dışarıda da söylediğim konular. Dışarıda söylediklerimi içeride de belli bir üslupla dile getirdim.” ifadelerini kullandı.

SEÇİM İTTİFAKI GÜNDEME GELDİ Mİ?

Seçim ittifakı konusunun gündeme geldiğini anlatan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerinden destek olmalarını istediğini belirterek şunları söyledi:

" Ben de yönetim anlamında Başkanlık sistemine temelden karşı olmadığımızı söyledim. Ancak denetim ve denge mekanizmalarının olmasını istiyoruz dedim. Amerika’da da başkanlık sistemi var ama denge ve denetleme sistemleri de güçlü dedim. Sayın Cumhurbaşkanı da 'Yüzde 50 artı 1, orada bir sıkıntı var ama siyasi istikrar açısından başkanlık sistemini yararlı görüyoruz' dedi. Biz prensip olarak sistem konusunu önemsiyoruz. Onu ifade ettim. Ben zaten daha önce de açıklamıştım. İttifak meselesi gündemde olmadığı için şimdiden o konuda çok konuşmayı doğru bulmuyoruz.”