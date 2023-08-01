Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 20 Üniversitenin rektörü değişti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı son atama kararlarına göre, 20 üniversitenin rektörü değişti. Bu önemli değişiklik, Resmi Gazete aracılığıyla duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin eğitim alanında daha iyi hizmet sunmak ve üniversitelerin yönetimine daha etkin katkı sağlamak amacıyla bu atama kararlarını hayata geçirdi. Yapılan atamalar, Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Kelleş;

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Alpay Arıbaş;

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan;

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı;

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi;

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu;

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Yılmaz Can;

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ali Osman Öztürk;

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar;

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Fatih Kırışık;

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal;

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil;

Koç Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Metin Sitti;

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak;

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Rana Kibar;

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Orhan Baş;

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Kemalettin Aydın;

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Şakir Taşdemir;

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mehmet Saltan;

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Evren Yaşar atandı.

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YÖK'E 5 YENİ ÜYE

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine 5 kişinin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün YÖK üyesi olarak seçildi. Söz konusu atama kararı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi.