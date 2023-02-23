Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 7 ülkenin büyükelçisi değişti. Bazı büyükelçiler ise merkeze çekildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi

23 Şubat 2023 Tarihli ve 32113 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler ise merkeze alındı.

Buna göre Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Büyükelçisi Ümit Yalçın merkeze alınırken yerine Osman Koray Ertaş,

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Örs merkeze alınırken yerine Hicabi Kırlangıç,

Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren merkeze alınırken yerine Hüseyin Güngör,

Portekiz Cumhuriyeti Büyükelçisi Lale Ülker merkeze alınırken yerine Murat Karagöz,

Angola Cumhuriyeti Büyükelçisi Alp Ay merkeze alınırken yerine Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Ufuk Ekici,

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Yaprak Alp merkeze alınırken yerine Berk Baran atandı.

Ufuk Ekici’nin Angola Büyükelçiliğine atanması sonucu boşalan Kazakistan Büyükelçiliği’ne ise Mustafa Kapucu atandı.

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