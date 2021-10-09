Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yapılan atamalar

09 Ekim 2021 Tarihli ve 31623 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları dikkat çekti. Buna göre Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Aydın Cem Aslanbay atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ATAMALARI

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne Cevdet Vural, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Cemal Yıldız, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serkan Gür getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete görevden alınarak yerine Halil İbrahim Topçu atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDA ÜST DÜZEY ATAMA

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem Keskin görevden alındı, yerine Hüseyin Dündar getirildi.

Kaynak: AA