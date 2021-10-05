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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İsmail Ertüzün getirildi, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine 89 ismin ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

05 Ekim 2021 Tarihli ve 31619 Sayılı Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Milli Eğitim ve Hazine Maliye bakanlıklarına atama yapıldı. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Personel Genel Müdürlüğüne ise Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik atandı.

EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aynı yerde genel müdür yardımcısı olarak görev yapan İsmail Ertüzün'ün ataması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

 BAŞMÜFETTİŞ ATAMALARI 

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine ise vergi müfettişleri Birnur Eryol, Emel Aka, Eyyup İnce, Hakan Suha Alan, Murat Serbes, Mustafa Küçükkara, Ramazan Aytekin Eryılmaz, Safinur Öztürk ve Zafer Kütük'ün atamaları yapıldı.

MÜFETTİŞ YARDIMCISI ATAMALARI

Ayrıca yeterlilik sınavında başarı gösteren 89 vergi müfettişi yardımcısının Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine atamaları yapıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

GÖREVDEN ALINAN İSİMLER

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Elazığ İl Müdürü Suat Kenç ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü görevlerinden alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Tayfun Altuntaş
Editör
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