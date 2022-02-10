Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği için sinyali vermişti! Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı iddia: En az 1, en fazla 3 bakan değişecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün görevinden affını istemesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim yaşanıp yaşanmayacağı gündeme gelmişti. Bu konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz normaldir. Kabinedeki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Gerekirse kabinede yeni değişiklikler yapabiliriz" diyerek yeni isimlerin kabineye girebileceğini ifade etmişti.

"KABİNEDE DEĞİŞİKLİK GELİYOR"

Kulisleri hareketlendiren bu açıklama sonrası gazeteci Candaş Tolga Işık, son duruma ilişkin edindiği bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Candaş Tolga Işık paylaşımında," Kabinede değişiklik geliyor. En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor. Bu arada en az bakanlıklar kadar konuşulacak bir kurumda daha değişim olacağı konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine hangi bakanlıklarda değişim gerçekleşeceği merak konusu oldu.

Kabinede değişiklik geliyor. En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor⏳ Bu arada en az bakanlıklar kadar konuşulacak bir kurumda daha değişim olacağı konuşuluyor. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) February 10, 2022

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER

Türkiye'de uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde değişim sürüyor. İlk olarak 28 Mart 2020'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev yapan Mehmet Cahit Turhan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı, yerine ise Adil Karaismailoğlu atandı.

BERAT ALBAYRAK GÖREVİNDEN AFFINI İSTEDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Berat Albayrak, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden affını istedi. Albayrak'ın talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilince 9 Kasım 2020'de görevinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak'ın yerine ise Lütfi Elvan'ı atadı.

Berat Albayrak ve Lütfi Elvan

RUHSAR PEKCAN'IN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Resmi Gazete'de 21 Nisan 2021 tarihinde yer alan atama kararına göre görevinden alındı yerine ise AK Parti Grup Başkanvekili görevinde bulunan Mehmet Muş'un ataması yapıldı.

Mehmet Muş ve Ruhsar Pekcan

BAKANLIK BÖLÜNDÜ, ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK GÖREVDEN ALINDI

21 Nisan 2021 tarihle Resmi Gazete'de yer alan karara göre Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı iki ayrı bakanlığa bölündü. Zehra Zümrüt Selçuk'un görevden alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine de Vedat Bilgin'in ataması gerçekleştirildi.

Derya Yanık ve Zehra Zümrüt Selçuk

Vedat Bilgin ve Zehra Zümrüt Selçuk

ZİYA SELÇUK GİTTİ, MAHMUT ÖZER GELDİ

Görevinden istifa edeceği söylenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un görevinden affını isteme talebi, 6 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete kararıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Selçuk'un yerine Bakan Yardımcısı olan Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı olarak atandı.

Mahmut Özer ve Ziya Selçuk

LÜTFİ ELVAN GÖREVİNDEN AFFINI İSTEDİ, NUREDDİN NEBATİ GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde olan Lütfi Elvan'ın görevin affını isteme talebi, 2 Aralık 2021'de kabul edildi. Yerine Bakan Yardımcısı olan Nureddin Nebati getirildi.

Nureddin Nebati ve Lütfi Elvan

ABDULHAMİT GÜL'ÜN YERİNE BEKİR BOZDAĞ GELDİ

28 Ocak 2022 günü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, görevden affını istedi, 29 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yerine geçmişte de Adalet Bakanı olarak görev yapan Bekir Bozdağ üçüncü kez bakanlık koltuğuna oturdu.

Abdulhamit Gül ve Bekir Bozdağ

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Bilgin

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı: Dr. Nureddin Nebati

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Millî Eğitim Bakanı: Mahmut Özer

Millî Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Ticaret Bakanı: Mehmet Muş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Karaismailoğlu