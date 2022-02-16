Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası müjdeyi verdi! Elektrik faturalarına düzenleme gelecek

Canlı! KDV indirimi genişleyecek mi? Faturalara yeni düzenleme gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Faturalardan, tarıma, öğrenciden, vatandaşa desteğe bir çok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, umut dolu açıklamalara yer verdi. 60 milyondan fazla insana rahatlık sağlayacak desteklerden de bahseden Erdoğan, Türkiye'nin gün geçtikte yükseldiğine de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kovid-19 testinde koronavirüsün Omicron varyantına maruz kaldığımız anlaşılmıştı. Bunun üzerine kendimizi karantinaya almıştık. Karantina döneminde çalışmalarımızı evden sürdürdük. Bu süreçte yanımızda olan milletimizin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Devlet ve hükümet işlerini hem yakından takip ettik, hem de gereken yönlendirmeleri yaptık. KDV indirimin ülkemize ve üreticimize tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. KDV düzenlemesi devlet olarak bizim attığımız bir adımdır.

Bakanlıklarımız indirimin fiyatlara yansıyım yansımadığını yakından takip edecekti. Fedakarlığı sadece devletten beklemek ne gerçekçidir ne de sürdürülebilirlik ilkesine sığar.

Türkiye'nin gelişmesine katkı verecek ülkelerle yakın temasımızı daha da arttıracağız.

BAE ile toplam 13 anlaşma imzaladık. Ziyaretimiz Türkiye-BAE arasında yeni bir dönem başlattı. Önümüzdeki dönemde körfez bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin gelişmesine katkı verecek diğer ülkelerle yakın temaslarımızı sıklaştıracağız. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda yeni dönemin yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerimizi yaptık.

Dün ile bugün arasında vicdanlı bir irtibat kurulamıyor. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmeden 2023 vizyonumuzun anlaşılması mümkün değildir. Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye fotoğraflarının doğru, vicdanlı, sağlıklı bir mukayesini yapmak hepimizin görevidir. Sadece günü kurtararak geleceğimize güvenle bakamayız. Dün önceliğimiz can ve mal varlığımızı tehdit eden terördü. Dün önceliğimiz işsizlikti.

Bugün 85 milyonluk bir nüfusa sahibimiz. Nüfusumuz 20 milyon artarken, istihdama katılanların sayısı ise 20 milyondan 34 milyona çıktı.

Dünyanın panikle içine kapandığı pandemi döneminde biz, politikamızdan taviz vermeyerek büyüme elde ettik. Bu programımızı ısrarla uyguluyor, hızla yükselmeye devam ettik.

Elbette sokakta, vitrinlerde can yakan fiyat artışı var. Emin olun hepsi geçicidir. Tüm çalışanların gelirlerinde yüksek oranlı rakamlarımızla insan hayatının öneminin farkındayız.

Alım gücündeki düşüş bir süre sonra telafi edilir ama, kaybedilen huzur geri alınmaz. Asıl olan, kendisine ve ailesine karşı mahcup olmamak, başı dik durabilmek. Asıl olan geleceğe umutla bakabilmektir. Bunun için işçimizin çalışması, fabrikaların faaliyet göstermesi, çiftçinin üretmesi gerekli.

Enflasyonun da üstesinden geleceğiz, her ay düştüğünü göreceğiz."

ELEKTRİK FATURALARI

"Tekraren altını çizerek söylüyorum; vatandaşımıza gelen elektrik ve doğal gaz faturaları elbette yüksektir, ama buna rağmen Türkiye hem fiyat, hem bunun asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir.

Geçtiğimiz yıl sadece elektrik, doğal gaz ve akaryakıtta 65 milyar liralık sübvansiyon yaparak salgın sebebiyle zaten sıkıntı içinde olan vatandaşlarımızın ilave yükler altına girmesine engel olduk. Bir başka ifadeyle, geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Sadece bu 3 kalemdeki sübvansiyon rakamının Türkiye’nin toplam yatırım harcamaları kadar olduğuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Yılbaşı itibarıyla tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrikte ve doğal gazda haneleri desteklemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar hep olduğu gibi milletimizin sesine kulak veriyor, derdine derman olacak çözümler üretiyoruz.

Geçtiğimiz Kabine Toplantısında 150 kilovat olan en düşük tarife dilimini 210 kilovata yükseltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık. Yapılan analizler, Ocak ayı itibarıyla tüketicilerin yüzde 64’ünün düşük tarifeden faydalandığını, yüzde 36’lık bir kesimin de üst tarifeden fatura ödediğini göstermektedir. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık.

Öncelikle 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır.

Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece, dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir.

Daha önce sözünü verdiğimiz doğal gaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar da tamamlandı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda iki defa da ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız.

Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında Cuma günü başlayacaktır.

Elektrik desteğinde de hâlen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz.

Ayrıca, sosyal güvenlik şemsiyemizin hem kapsama alanını, hem etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara da başlanması talimatını verdik."

VATANDAŞA DESTEK

"Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız."

Geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrik ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam ediyoruz. 150 kilowat olan en düşük tarife dilimini 210 kilowata düzeltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık. 210 kilovat saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir. Doğalgaz tüketim desteği ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Elektrik desteğinde 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Sosyal güvenlik şemsiyemizin kapsama alanını, etkisini geliştirecek yeni sosyal destek paketi ile hazırlıklara başlanması talimatını verdik. Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguluyorduk. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına yüzde 30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği sağlamış oluyoruz."

Yeni enerji desteğinin ülkemize ve firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Öğretmenlik meslek kanununu da geçtiğimiz hafta yürürlüğe koyduk. Öğrenci sayılar 159 binden 335 bine yükselen mesleki eğitim merkezlerimizde hedefimiz bu rakamı 1 milyonun üzerine taşımaktır. Bu merkezlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.

Yarından itibaren CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor."

KYK YURTLARINA İNTERNET VE BESLENME DESTEĞİ

"KYK Yurtlarında verdiğimiz beslenme yardımını 750 TL’ye çıkarıyoruz. internet desteğini ise iki kat artışla 32 GB'a çıkardık"

Son olarak, koronavirüs salgınıyla ilgili hatırlatmalarımızı tekrarlamak istiyorum; omicron varyantı vaka sayılarının fevkalade artmasına rağmen hamdolsun hastaneye yatışlarda sistemi zorlayacak bir yükselişle karşılaşmadık.

Koronavirüse karşı geliştirilen yeni bir ilacı yerlileştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunarken, TÜRKOVAC aşımızı da 81 ilimize ulaştırdık. Aşısı bulunmayan veya eksik olan vatandaşlarımıza en kısa sürede TÜRKOVAC’ı yaptırmaları tavsiyesinde bulunuyorum.

İnşallah önümüzdeki aylarda tüm dünyayla birlikte biz de bu musibeti gündemimizden tamamen çıkartmış olmayı ümit ediyoruz. Bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.