Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kararları açıklayacak! İşte aşama aşama kademeli normalleşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kararları açıklayacak! İşte aşama aşama kademeli normalleşme
17 gün süren tam kapanma sonrası başlayacak olan normalleşme sürecinin aşamaları belli oldu. Buna göre Mayıs, haziran ve sonrasını kapsayacak aşamalı bir normalleşmeye süreciyle hayat normale dönecek. Kafe, restoran ve lokantaların sıkı tedbirlerle açılması öngörülürken işte normalleşme sürecinin detayları...