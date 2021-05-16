Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kararları açıklayacak! İşte aşama aşama kademeli normalleşme 17 gün süren tam kapanma sonrası başlayacak olan normalleşme sürecinin aşamaları belli oldu. Buna göre Mayıs, haziran ve sonrasını kapsayacak aşamalı bir normalleşmeye süreciyle hayat normale dönecek. Kafe, restoran ve lokantaların sıkı tedbirlerle açılması öngörülürken işte normalleşme sürecinin detayları...

1 16 Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 29 Nisan günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Bu sürecin sona ermesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısında normalleşme sürecinin detayları kamuoyuna duyurulacak.