Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası konuşuyor (canlı yayın)

Son dakika... Koronavirüs salgını, yüz yüze eğitim, sel ve yangın felaketlerinin yanı sıra, aşı olmayanlara getirilmesi düşünülen kısıtlamalar ve Afganistan'da yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği kabine toplantısı saat 13.50'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün yaptığımız Kabine Toplantısı'nda sağlıktan afetlere, ekonomiden dış gelişmelere kadar ülkemizin gündemindeki tüm konuları ele aldık.

Bir süredir maruz kaldığımız afetler nedeniyle üzüntülü günler geçiyoruz. Kuraklık nedeniyle tarlalar sürülmeden biçilmek zorunda kaldı. Orman yangınları da küresel sorun haline geldi. 54 ilimizde çıkan yangınlar 154 bin hektarlık alanı etkiledi. 82 bin hektarı Antalya'da, 62 bin hektarı Muğla'dadır. ABD'de 3 milyon hektarı aşkın, Kanada'da 3 milyon hektara yakın, Meksika'da 600 bin hektar alan yanmıştır.

Son 1,5 asrın rekorlarının kırıldığı bu dönemde, 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı, 80 km buluna rüzgar hızı nedeniyle yangınların önüne geçilmesi zorlanmıştır. Yangınlara karşı devletimiz ilk andan itibaren mücadele vermiş, vatandaşların yanında yer almıştır. Böylesine bir felaketi istismar edenlere rağmen bu büyük afetin üstesinden geldik. 18 uçak, 68 helikopter 9 İHA 1000'in üzerinde arazöz, 600'ün üzerinde iş makinesi ile müdahale edilmiştir. Diğer kurumlar ve belediyelerden de destek sağlandı. En son Köyceğiz'le birlikte büyük yangınların tamamı kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürmektedir.

Ormanların yanı sıra 72 bin ekili alan, 2600 tarımsal yapı zarar görmüştür. Bunun yanında yangınlarda 395 büyükbaş, 4505 küçükbaş hayvan, 29 bin 600 kanatlı hayvan itlaf olmuştur.

Orman yangınlarıyla mücadelede bize destek olan ülkelere teşekkür ediyorum. Yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı da yüreğimizi yakıyor. Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanları unutmayacağız. Yangınlarda zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tespitlerimiz devanm etmektedir.

Evleri tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza 1 yıl içerisinde yeni konutları teslim edilecektir. Hayvan kayıpları hibe olarak karşılanacaktır. Fide, tohum gibi ürünler bedelsiz olarak hak sahiplerine verilecektir. Çiftçilerimizi, Yüksek Katma Değerli Alternatif Tarım uygulamalarına yöneltmek için çalışmalarımız sürmektedir.

84 milyon vatandaşımızın her biri için 3 adet olmak üzere 252 milyon fidan yıl bitmeden toprakla buluşturulacaktır. Bu zamana kadar 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk Yanan yerleri en kısa sürede yeniden ağaçlandıracağız. Kızılay ve AFAD gibi kuruluşlarımız yangın bölgelerinde sürekli görev icra etmiştir. TSK, emniyet ve jandarma da tüm imkanlarıyla seferber olmuştur. Süreci yakından takip ettik.

Afet bölgesi ilan ettiğimiz yerlerdeki vatandaşlarımıza pek çok detsek ve erteleme imkanı sağladık. Bunlardan gerekli dersleri çıkardık. Böylesine büyük afeltlere karşı daha hazırlıklı olunmasını sağlayacağız. Aynı şekilde afetlerde daha güçlü ve etkin bir koordinasyon içinde gerekli adımlar atılacak. Yaşadığımız bu büyük yangınlar için milletimize bir kez daha geçmiş olsun diyoruz.

SEL FELAKETLERİ

İç Anadolu'da bazı bölgelerimiz kuraklıkla boğuşurken, Karadeniz'de bazı illerimiz sel felaketi ile karşı karşıya kalmıştır. Kısa sürede yağan büyük miktarda yağışlar sel felaketine neden olmuştur. Bozkurt ilçesinde yıllık yağış miktarı 774 kg iken, bu afette bir kaç günde 453 kg gibi bir seviyeye çıktı. Afet yaşayan diğer ilçelerde de benzer tablo ile karşı karşıyayız. Bu rakamlar, ülkemizin diğer bölgelerinde etkili olan yağış miktarının bir kaç katıdır.

Buralarda imar ve yapıdan kaynaklanan sorunlar vardır. Ama karşımızda ender rastlanan bir afet olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Sel felaketlerine karşı tüm kurumlarımız hemen harekete geçti. İlgili Bakanlarımız çalışmalara bizzat katıldı. Kimi yerleşim yerlerimiz, kara bağlantısı kesildiği için bir süre müdahale hava yolu ile yapıldı. Kara bağlantısı, TSK tarafından kurulan portatif köprülerle sağlanmıştır. Doğu ve Batı Karadeniz'de sel suları 5 metreyi buldu yerler olmuştur.

Sel suları altında kalan yerlerdeki vatandaşlarımız hava ve kara araçları ile güvenli yerlere taşınmıştır. Bir yandan arama-tarama, bir yandan enkaz kaldırma, diğer yandan hasar tespit çalışmaları sürmektedir. Hasar gören 4 ayrı sanayi sitesi inşa edilecek. İlçelerimiz ve köylerimizdeki altyapı sorunlarına hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.

AFAD'A BÜYÜK BAĞIŞ!

Sel felaketinden etkilenen 3 ilimize toplam 73 milyon lira ödenek gönderdik. AFAD bölgesinde bir yardım kampanyası başlattık. Kabinemizdeki bakanlarımız ve diğer çalışma 7 milyon 430 bin liralık bir katkı sağlama kararı aldık. En büyük üzüntümüz can kaybımızın çok olmasıdır. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çoğunluğu Kastamonu'dandır. Kurumlarımızı tedbirleri artırmaya davet ediyorum.

"AFETLER VE KURAKLIĞA KARŞI PLANLARIMIZI GÖZDEN GEÇİRİP YENİLEYECEĞİZ"

İklim değişikliğinin yol açtığı tabiat olaylarının artacağı öngörülüyor. Her türlü afete karşı iyi bir hazırlığımız vardır. Ancak yaşadığımız hadiseler bu konudaki kapasitemizi daha da geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Felaket ne kadar büyük olursa olsun, devletin da hazırlığının ona göre büyük olması gerekiyor. Afetler ve kuraklığa karşı planlarımızı gözden geçirip yenileyeceğiz.

Afetler konusundaki ihtisas kurumumuz AFAD'ı daha da güçlendireceğiz. TSK, Emniyet ve Jandarma'nın etkinliğini daha da artıracağız.

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Elbette giden canları geri getiremeyiz. Ama bunun dışındaki tüm zararları giderecek kararlılığa sahibiz. Türkiye'yi bir daha 1999 depreminin ardından şahit olduğumuz çaresizlik görüntülerine mahkum etmemek için her türlü tedbiri alıyoruz, almaya devam edeceğiz.

Meclis'in açılmasıyla birlikte sosyal medya düzenlemesi getirerek bu alandaki kirliliğin önüne geçmekte kararlıyız. Biz milletimizle birlikte yürüyeceğiz.

KOVİD-19 SALGINI

Dünya, Kovid-19'un giderek artan etkileriyle mücadele etmeye devam ediyor. Türkiye, hastaneleri ve güç altyapı sayesinde bu sürecin sütesinden başarıyla gelmiştir. Şehir Hastanelerin bu süreçte büyük önemi var. Kamu güvenliği ve gıda tedariki konusunda tıkır tıkır işleyen sistemimiz karşısında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Son dönemde ciddi bir sıçrama yaptık. Güzel tablonun yansılamasını yılın ilk 7 ayında 200 milyar dolarlık ihracatla gördük.

Aşılamada da dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Aşı tedariki konusunda iyi bir noktadayız. Yerli aşı geliştirme çalışmalarında da yıl sonuna kadar yaygın kullanım ve üretim safhasına geçmeyi umut ediyoruz. Toplam aşı sayısında 87 milyonu geçerek ülke nüfusunu geride bıraktık.

Ülkemizde bazı kesimlerin aşıya tereddütle yaklaştığını görüyoruz. Aşı çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülecektir."

AŞI OLMAMIŞ ÖĞRETMENLERE HAFTADA 2 KERE TEST YAPTIRACAK

Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2defa PCR testi yaptırmasını istiyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi isteyeceğiz.

Türkiye salgınla mücadele olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer alma başarısını göstermeyi sürdürecektir. Maske, mesafe ve hijyen konusunda; bu kurallara riayet bizim sağlığımızın esasıdır.

Biz; binlerce yıldır geniş bir coğrafyada devletler sahibi olarak yaşamış bir toplumuz. Anadolu'da da Selçuklu Osmanlı ve Cumhuriyet silsilesinde devletimizin sınırları içerisinde varlığımızı sürdürdük. Pekçok yerden Andolu'ya milyonlarca insanımız göç etmiştir.

AYRINTILAR GELECEK...