Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıkladı: 2 buçuk milyon vatandaşa destekler hesaplara yatırılıyor

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonra erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"TOKİ'nin yapacağı evlerin kuraları mart ayına kadar bitecek. Daha sonra komutların inşasına geçilecek. Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizle birlikte hazırlıyoruz. Milletimizin beklentilerini tekliflerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız.

TOGG MART AYINDA YOLLARDA OLACAK

Togg çok önemli bir sembol haline gelmiştir. Togg'un başarısı topyekün 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir. Halen yapılan işi değersizleştirmeye çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpınışlarını ibretle takip ediyoruz. Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle şubatta satışı başlayacak mart ayında yollarda olacak Togg'a başarılar diliyoruz.

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SAĞLIK TURİZMİ ARTACAK

Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, güçlü altyapımız ve şehir hastanelerimizdir. Yaygın alt yapımızla 'Healt Türkiye' adı altında küresel bir markaya dönüştürüyoruz. 'Healt Türkiye' çatı markasıyla sağlık turizmden ülkemizin aldığı payı en üste çıkarmayı hedefliyoruz.

POLİS AKADEMİSİ GÖZ DOLDURUYOR

Polis Akademisi başarılı çalışmalarıyla göz dolduruyor. Uyuşturucu gibi bir insanlık suçuyla polisimize, iktidarımıza iftira atanların yaptığı 5. kol faaliyetidir. Bu defa açıkça söylüyorum başaramayacaklar. Çünkü ülkemiz bu ferasete ve dirayete sahiptir.

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KORKAKLARLA MÜCADELE EDEREK TÜRKİYE'Yİ BUGÜNLERE GETİRDİK

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girerken 'Devlet-Millet' kucaklaşmasının odağına özgürlüğü yerleştirdik. Milletine husumet besleyen korkaklarla mücadele ederek Türkiye'yi bugünlere getirdik. Özgürlüğün ve adaletin siyaseti olmaz. Bunlar insanların temel haklarıdır. Adalet arayışımızdaki samimiyetin sorgulanmasına asla izin vermeyiz. Hayata geçirdiğimiz her eser milletimizin ortak kazanımıdır. 2023 ortak hedeflerimizi, Türkiye Yüzyılı ortak geleceğimizi ifade etmektedir.

DESTEKLER YARIN HESAPLARA YATIRILACAK

Hayatının idamesi için gereken ihtiyaç maddelerine ulaşamayan vatandaşlarımıza yardımlarımız zaten devam ediyor. Devletimizin kimsesizlerin kimsesi olması vasfını koruyoruz. Türkiye Aile Desteği ile 2 buçuk milyon vatandaşımıza aktarılacak 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon tutarındaki ödemesi de bu hafta içinde yapılacak. Doğal gaz yardımının da ilk ödemesi bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek."