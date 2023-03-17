Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verdi... Seçilirse o isim ekonominin başına geçecek

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanırken siyaset kulisleri de bir hayli hareketlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi durumunda yeni döneminde ekonominin başına getireceği isim belli oldu.

İŞTE O İSİM

Reuters'a konuşan AK Partililer bir yetkili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i getirmek istediği öne sürüldü. Şimşek, geçtiğimiz günlerde Erdoğan ile bir araya gelmişti.

ESKİ POLİTİKALARA DÖNÜŞ

Haberde AK Parti'nin ekonomi politikalarında ilk yıllarındaki ilkelere dönüş planı yapacağı öne sürüldü.

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ŞİMŞEK AÇILIŞA KATILMIŞTI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık ayınca Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katılmış, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de törende hazır bulunmuştu. İki ismin bir arada görüntülenmesi, "Şimşek ekonominin başına mı geçecek?" yorumlarına neden olmuştu.