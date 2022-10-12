Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da! İki ülke arasında 20 anlaşma imzalandı: "İlişkilerimizi daha da artıracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev’le birlikte Türkiye Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı’na riyaset etmek ve Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın Altıncı Zirvesi’ne katılmak üzere bugün başkent Astana'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cömert Tokayev tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Daha sonra iki ülke arasında heyetler arası ve liderin baş başa görüştü. İki ülke arasında imzalanan 20 anlaşma sonrası liderler ortak basın toplantısı düzenledi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Davete icabetle ata topraklarımız Kazakistan'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Dost ve kardeş ülkelerimizin arasında ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla değerlendirdik.

İlişkilerimizin bu yüksek düzeyi halklarımız arasındaki ortak tarih, kültür bağlarından güç almaktadır. Aramızdaki işbirliği bu gücü daha da artırmaktadır. Kazakistan'ın bağımsızlığından itibaren başardıkları bizler için iftihar meselesidir. Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerdeniz. Kardeş Kazakistan'ın huzurunu desteklemeyi sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz.

"BİRİNCİ DERECE DOSTLUK DEVLET NİŞANI TAKDİM EDİLMESİNİ HANGİ KELİMELERLE İFADE ETMELİYİM BİLEMİYORUM"

Reformları ve Kazakistan'ın geçirdiği dönüşümü takdirle takip ediyorum. Bugün bir sürprizle de karşı karşıya kaldım. Birinci derece dostluk devlet nişanı takdim edilmesini hangi kelimelerle ifade etmeliyim bilemiyorum. Bu benim için çok farklı bir sürpriz oldu. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum.

Aziz kardeşimle işbirliğimizin derinleştirilmesi için tam bir mutabakat içindeyiz. Ticaret, enerji, ulaştırma, ağırlıklı olarak tarım-hayvancılık alanında Kazakistan'la ilişkilerimizi daha da artıracağız. Sizlerin de huzurunda az önce işbirliğimizin altyapısını tahkim eden anlaşmalara imza atıldı. Burada 6 anlaşma, toplamda 20 anlaşmayı imzalamış olduk. Ticaret hacmimiz için belirlediğimiz ilk hedef olan 5 milyar seviyesini geçen sene aşmıştık, 10 milyarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bizim ülkelerimiz arasındaki ilişkiler karşılıklı işbirliğimizin özüdür. Bizim köklerimizi derinleştirmek için büyük katkıda bulunuyorsunuz. Sizin arabulucu rolünüzün de altını çizmek istiyorum, girişimlerinizi destekliyoruz. Biz geleceğe birlikte adım atacağız, bizim kardeşliğimiz devam edecektir. Kazak-Türk işbirliğini geliştirmek için büyük katkıda bulunuyorsunuz. Bizim işbirliğimizi geliştirmek için ben de bütün gayretlerimizle çalışacağım. Bu sene üst düzey birkaç ziyaret gerçekleşti, birçok önemli evrak imzalandı. Türkiye, Kazakistan'ın çok önemli stratejik ortağıdır. Halkımız adına, kardeşime çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin itibarı çok yüksektir. Biz Türkiye'nin ekonomi, eğitim, dış siyaset ve diğer alandaki başarılarıyla büyük kıvanç duyuyoruz. Toplantıda çok önemli konular üzerinde konuştuk, çok verimli geçti. Hükümetler arası evraklar imzalandı. İki taraflı işbirliği bizim ilişkilerimizin özüdür. Özellikle askeri alanda işbirliğimiz artmıştır. Geçtiğimiz yıl ticaretimiz yüzde 33 artarak 4 milyar doları aşmıştır.

" YAKIN ETKİLEŞİMİ DAHA DA DEVAM ETTİRME KARARI ALDIK"

Biz ticaret hacmini 10 milyar dolara ulaştırmayı amaçlamaktayız. Kazakistan'ın Türkiye'ye yaptığı yatırım 1,13 milyar dolar olmuştur. Türkiye bizim ülkemizde en büyük 10 yatırımcı arasında yer aldı. Taşımacılığı artırmaya iki ülke de niyetlidir. 7 ay içinde bu güzergah üzerinden taşınacak yük hacmi 2 buçuk kat artmıştır. Biz Cumhurbaşkanı'yla dünyanın gündemindeki konuları da ele aldık. İki ülkenin tutumunun çok yakın olduğunu söylemek isterim. Yakın etkileşimi daha da devam ettirme kararı aldık. İki ülkenin ortaklığı, BM Teşkilatı gibi çok taraflı organizasyonlar nezdinde düşündüğümüz gibi gelişmektedir. Kardeş Türkiye'nin lideri Sayın Erdoğan'a Kazakistan ziyareti için yeniden teşekkür ediyorum. Anadolu ve Altay arası coğrafi açıdan uzak olmasına rağmen ülkelerimizin gönlü yakındır. Kıymetli kardeşime 1. derecede dostluk nişanı takdim edildi. 2 ülkenin dostluğu ebedi olsun, teşekkür ediyorum."