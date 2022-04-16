Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu ‘Phaselis Tüneli’ Açılış Töreni’nde konuştu: Enflasyonun boynunu kırdığımızda engel kalmayacaktır

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu ‘Phaselis Tüneli’ Açılış Töreni’ne Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Yaptığı konuşmada tünel hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik ve sosyo politik gelişmelere değinerek, enflasyon konusuna değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışta yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Son eserimiz Phaselis tünelinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tünel ulaşımda büyük kolaylık sağlayacaktır. Aynı şekilde ülkemizin en önemli sebze yetiştirme merkezlerinden olan bu bölgeden yola çıkan ürünler kolayca diğer şehirlere ulaşabilecektir. Sadece vakit ve akaryakıt ile 31 milyon lira kazandıracak, karbonda 1.8 ton azaltım sağlayacaktır.

"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINI OTOYOL, TREN HATLARI VE HAVALİMANLARIYLA DONATTIK"

Türkiye'nin büyük kalkınma hamlesi sayesinde şehirlerimizin her biri cumhuriyet tarihinde yapılanların toplamının 5-10 katı hizmetlere kavuşmuştur. Eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinin görüleceği alanların başında ulaştırma gelmektedir. Ülkemizin dört bir yanını otoyol, tren hatları ve havalimanlarıyla donattık. Ulaştırma ve Haberleşme 2053 vizyonuyla tüm bu alanlarda ülkemizi önümüzdeki 30 yıllarda çıkaracağımız seviyeyi de milletimizle paylaştık.

Altyapıları köhneyen gelişmiş ülkelerle yarışabilecek, çoğu alanda da geçebilecek imkanlara sahibiz.

"SIKINTILARI BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN BEDELİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Zahmetsiz rahmet olmayacağı bilinciyle bugün yaşadığımız sıkıntıları büyük ve güçlü Türkiye'nin bedeli olarak görüyoruz. Bizim en büyük gücümüz milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. 2053 vizyonumuza sarılırsak önümüzde durabilecek hiçbir güç yoktur. Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak siyasi mühendisliklerle rotamızı değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar. Dünyada yaşanan sıkıntıları sanki Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların derdi küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır.

"TÜRKİYE SİYASİ TARİHİN EN İTİBARLI KONUMUNDADIR"

Hamdolsun ülkemizde herkes mal ve can güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır. Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır.

ENFLASYON

Enerjiden gıdaya madenden teknoloji ürünlerine kadar çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Türkiye lojistik ve üretim gücüyle bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerdendir. Mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumlara itibar edilmemesini istiyorum.

Ekonomide de hamdolsun üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor, enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır.