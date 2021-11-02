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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasını kazandı! Bakın o parayla ne yapıldı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasını kazandı! Bakın o parayla ne yapıldı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açtığı davadan kazandığı 43 bin 307,45 TL tazminatı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışladı. Söz konusu tutar burs olarak öğrencilere verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasını kazandı! Bakın o parayla ne yapıldı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2018 tarihinde TBMM'de grup toplantısında yaptığı konuşmada kendisine yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na  Ankara 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açmıştı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Söz konusu davanın sonuçlanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, 43 bin 307,45 TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı karara itiraz ederek, davayı istinafa taşısa da yapılan itiraz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25'inci Hukuk Dairesi tarafından reddedildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasını kazandı! Bakın o parayla ne yapıldı...

ÖĞRENCİLERE BURS OLARAK VERİLECEK

Böylece 43 bin 307,45 TL Kılıçdaroğlu'ndan icra yoluyla tahsil edilerek, üniversite öğrencilerine burs olarak verilmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasını kazandı! Bakın o parayla ne yapıldı...

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