CHP Eski Milletvekili Fikri Sağlar'ın katıldığı bir canlı yayında, "Türban irticai faaliyetlerin şeriat isteyenlerin üniformasıdır, başörtüsü yüzyıllar boyunca Anadolu’da bir geleneksel giysidir arada fark var. Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var” sözleri siyasette CHP ve AK Parti arasında yeni bir polemik yarattı. CHP'li Sağlar'ı eleştiren Kılıçdaroğlu," Ya çağın neresindeyiz biz ya? Kişi başörtüsü takar takmaz o onun tercihidir. Benim görevim onun tercihine saygı duymaktır. Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum” demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bu konuya ilişkin olarak cuma namazı çıkışında açıklama yaptı. Erdoğan, "Böyle bir şey var mı? Devletin hangi kurumuna hangi şartlarda girilir bunlar bellidir. Daha bunlar çok şeyler görecekler. Hangi kurumlardan mezun olduğunuz zaman nerelere girebilirseniz, bunlar bellidir. Dolayısıyla bu kuralları da böyle ayaküstü bunların değiştirme hakkı ve yetkisi yoktur. Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi aldatmıyor. Geçti o işler. Bugün parlamentoda başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri, görüyor musun bunları? Bak buralara kadar gelindi. Daha çok mesafeler alacağız ama sen çağın dışında kaldın. Tabii Bay Kemal bir şey söyleyemiyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamaların ardından internet arama motorlarında "Cumhurbaşkanı Erdoğan kime vitrin mankeni dedi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KİME VİTRİN MANKENİ DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi aldatmıyor. Geçti o işler. Bugün parlamentoda başörtülü bayanlarımız var." demişti.

Kılıçdaroğlu açıklama yaparken orada olan ve Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan isimlerden biri de CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç idi.

SEVGİ KILIÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1993 yılında İstanbul'un Beykoz ilçesinde dünyaya geldi. Anne adı Seyyare, baba adı Turan’dır.

İlk ve orta öğrenimini Beykoz’ da tamamladı.2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden mezun oldu. Amerika’ da Harriet Fulbright College’ da ve İngiltere’ de EC Brighton’ da İngilizce dil eğitimini tamamladı. İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak mesleğini sürdürmektedir. 31 Mart 2019 yerel seçiminde Beykoz ilçesi meclis üyesi adayıdır. 27 yaşında olan Sevgi Kılıç, şu anda CHP Parti Meclisi Üyesidir.