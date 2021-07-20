Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'te Toplu Açılış ve Temel Atma töreninde konuştu Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Toplu Açılış ve Temel Atma töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan burada canlı bağlantı ile açılışların olduğu yerlerde bulunan bakanlarla görüşerek çalışmaları yakından inceledi. Erdoğan özellikle çevre yolu projesinde yolun kenarındaki alanların yeşillendirilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na talimat verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Adanın eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türkleri insanlık dışı ambargoya mahkum ediliyor. Yapacağımız açılışlar, tanıtımlar ve canlı bağlantılarla sizlerle paylaşmak üzere burada buluştuk.

Kahraman şehit ve gazilerimiz çıkarmayı yaptıkları noktalarda cansiperane bir mücadele verdi. Buradaki anıt Kıbrıs Türkü'nün mücadelesinin, Anavatan Türkiye'nin sarsılmaz desteğinin sembolü olmuştur. Buralarda anıt güçlendirme, müze gemi çalışmalarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan işbirliği ile kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz.

Gençler bu müze gemiyi gezmeyi ihmal etmeyin. Harekatın nasıl ve ne zor şartlarda başarıldığını görmeniz bakımından bu çok önemli.

KKTC'YE ÇEVREYOLU

Ayrıca KKTC Lefkoşe Kuzey Çevreyolu projesi başkent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır."

KKTC'YE VERİ MERKEZİ YAPILACAK

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında veri ve verinin korunması devlet güvenliği için en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Dijital dönüşüme en iyi şekilde uyum sağlamak yönünde önemli mesafeler kat ettik. Dünyaya örnek bir performans sergiledik. KKTC'nin dijital atılımları için de bu alana önem veriyoruz. KKTC e-DEVLET projesini 2012'de başlatmıştık. Bugün de temelini atacağımız veri merkezi e-devlet sisteminin en önemli ayağını oluşturuyor. Hizmet sunumuna ait altyapı araçları 7/24 kesintisiz karşılanacaktır.

Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız.

BİLAL AĞA MESCİDİ AÇILDI

Restorasyonu yapılan Bilal Ağa mescidinin de yeniden açılışını gerçekleştireceğiz. Maraş'ın açılış kararı coşkumuzu katlandırdı. Maraş eski günlerine kimsenin hakkına halel getirmeden kavuşacaktır. Burada Bilal Ağa Mescidi açılışının da heyecanını ayrıca yaşıyoruz. Hızla bunu tamamlayan ve burada emeği olan herkese şahsım adına teşekkür ediyorum.

FUAT OKTAY'A KÜLLİYE TALİMATI

Daha önce de mimarımız ve Ersin beyle birlikte çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda da adımların hızlıca atılmasını, Cumhuriyet Meclisi'nin de yeni binasına kavuşması için en kısa zamanda hazırlanarak olgunlaştırılmasını bekliyorum. Özellikle KKTC'nin kalkınması, gelişmesi için yardımcımız Fuat Oktay ile yakından takip etmeyi sürdüreceğiz inşaAllah.