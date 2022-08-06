Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e uyuşturucuyla mücadele tepkisi!

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar şu şekilde:

"1999 yılında büyük bir depremle sarsıldık. Kocaeli'yi yeniden ayağa kaldırdık. Ülkemizin geleceği burada şekilleniyor. Kocaeli, tüm bu yatırımların merkezinde yer alarak üretimde ve istihdamda destan üzerine destan yazıyor. Sanayi ve ticaretle birlikte doğal güzellikleriyle de iç turizmde önemli destinasyonlardan olan Kocaeli, kendini hızla geliştiriyor.

Bu şehrin en büyük güzelliği insanıdır. Ülkemizin dört bir yanından gelmiş olsa da gösterilen örnek kardeşlik iklimiyle gurur duyuyoruz. Sizler gibi yol arkadaşlarına, mücadele arkadaşlarına sahip olmakla iftihar ediyoruz. Önce yoldaş sonra yol... biz milletimizle yoldaş olduğumuz için Hak yolundan, hizmet ve eser yolundan asla şaşmadık. Kendilerine milleti değil de teröristleri, darbecileri yoldaş kılanlar milletimizle aynı duyguları paylaşmamış mankurtlardır. Mesela diyorlar ki, Kafkasya'da güç dengelerine dikkat etmeden destek verirseniz başımız çok ağrır, ekonomide bize dayatılan reçetelere uymazsanız başımıza taş yağar. Vekalet ettikleri kimlerse benzer örtülü tehditleri dile getiriyorlar.

"BİZİM KİTABIMIZDA UYUŞTURUCUYA YER YOKTUR"

"Hanım kardeşlerimizin coşkusu da bugün maşallah yerinde. Peki, biz ne yaptık? Binlerce yıllık hizmet geleneğimizden aldığımız ilhamla ayağımızdaki prangaları birer birer kırıp milletimizle gönül bağımızı düğüm düğüm tahkim ederek büyük Türkiye'nin inşasına başladık. Sinsi tuzaklara rağmen bu yoldan sapmadık. Malum bir ana muhalefet bir de onun yanında yavru muhalefetler var. Yavru muhalefetten birisi aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Geçenlerde bir açıklaması oldu. 20 yıllık iktidarımızda uyuşturucu ile mücadelede biz gerekeni yapmamışız diyor. Hanımefendi, bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. sen Tayyip Erdoğan'ı bu konuda iyi bilirsin. Nasıl oluyor da sen bunu konuşuyorsun? Biz gerekli mücadeleyi verdik, vereceğiz. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Önce haddini bileceksin. Önce bir defa AK Parti iktidarının sulu kuru uyuşturucu ile mücadelesini inkar etmeyeceksin. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Ama hanımefendi sen önce kendi çatının altındakileri düşün, onlarla beraber nasıl yol yürüdüğünü düşün.

"TÜRKİYE'NİN DÜŞMANLARI BUNLARA GAZ VERDİKÇE COŞUYORLAR"

Darbe girişimleri dahil her yöntemi denediler ama milletimizle birlikte hazır mıyız? Bu güçlü iradeyi yenemediler. Bu meydanda 70 bin kişi var. Türkiye'nin gelişmesinden rahatsızlık duyan herkes ümitlerini 2023'e bağlamışlar. Küresel ekonomik krizin ülkemizdeki yansımalarından cesaret aldılar. Milletimizi bu kutlu yürüyüşten vazgeçireceklerini sanıyorlar. Sırtlarını sıvazlayan büyükelçiler, FETÖ'sünden PKK'sına tüm terör örgütlerinin uzantıları, siyaset tüccarları, bu kardeşinizin ve Türkiye'nin düşmanları bunlara gaz verdikçe coşuyorlar. Biz farklıyız, bu aşkımızı da kimse gölgeleyemez. Masada 6 kişi var, masanın altında da bir tane. Toplam 7. Her kafadan bir sesin çıktığı bu curcuna masasını bir değil birkaç aday çıkarabilecek potansiyelde görüyorum. Trajikomik gayretleri herkes gibi biz de izliyoruz. Allah kimin kiminle yürüdüğünü biliyorum. Biz bu tezgahla ilk kez karşılaşmıyoruz. İBB Başkanı seçildiğimizden beri kendimizi bitip bilmeyen bir mücadele içinde bulduk. "Muhtar bile olamaz" dediler. Ülkemizin doğrudan Cumhurbaşkanı seçilen ilk kişi olduk. Üstüne bir de yönetim sistemini değiştirip tekrar Cumhurbaşkanı olduk. Bütün bu mücadeleyi milletimiz için verdik. Ülkemizi mahvetme, yönetimi değiştirme niyetlerini açıkça anlatmaya başladılar. Ülkenin yönetiminde darbe ve ekonomiyle başaramadıklarını 2023'te sandıkta gerçekleştirme niyetlerini açıkça anlatmışlardı."