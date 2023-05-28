Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'da konuşma yapıyor! İlk cümlesi bu oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor! Canlı yayın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor!

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları..

İstanbul bir başka. İstanbul'u seviyoruz, İstanbul'a aşığız!

Değerli dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu tamamlamış bulunmaktayız.

Teşkilatımızın tüm mensuplarını, kadın ve gençlik kollarımızı, sandık müşahitlerimizi, gönüllü olarak seçimin sağlıklı şekilde yürümesini sağlayan herkesi tebrik ediyorum.

Kadınlarımızı tebrik ediyorum, gençlerimizi tebrik ediyorum ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.

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