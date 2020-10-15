Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! Üniversiteler açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılarak açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Uzaktan eğitim tecrübesi elbette önemli anca örgün eğitimin yerini tutmayacağı açıktır. En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz.

Yeni bir proje YÖK Anadolu Projesi, Anadolu’daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin daha hızlı giderilmesini amaçlıyor. Bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriliyor.

(YÖK Anadolu Projesi) Bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz.

YÖK Sanal Laboratuvar Projesi ile genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda verilebilecek.

En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.

Milletten alamadığı gücü başka yerlerden devşirmeye çalışanların heveslerini kursaklarında bırakacağız."

ERKEN SEÇİM

"Seçim 2023'ün haziranında yapılacaktır. Onu öne almak söz konusu değildir.

Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar, kabile devletlerinin yaptığı iştir."

Ayrıntılar gelecek...