Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile görüştü!

Gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler ile Libya'daki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineledi ve meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Erdoğan, Libya'nın barış, huzur ve istikrarı için Fayiz Mustafa es-Serrac liderliğindeki meşru Libya hükümetinin yanında olduğunu ifade etti.