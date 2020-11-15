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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maraş'ın gerçek sahibi bellidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'nin kuruluş yılı için gittiği Lefkoşa'nın ardından, yıllardır kapalı olan Maraş'a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maraş'ın gerçek sahibi bellidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'nin kuruluş yılı için gittiği Lefkoşa'nın ardından, yıllardır kapalı olan Maraş'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, 46 yıl sonra kısmen açılan Kapalı Maraş bölgesini ziyaret gerçekleştirdi.

Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene katılan liderler, daha sonra resmi geçit törenini takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve MHP lideri Bahçeli törenin hemen ardından Kapalı Maraş'a geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Değerli basın mensubu arkadaşlar öncelikle sizlerle 37.yıldönümünde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Sene 74 sene 2020 yıllar yılı düşünün burası böyle kalmış.

Taşınmaz Mal Komisyonunun devreye girmesiyle güneyde kimler varsa müracaat etmek suretiyle hepsinin bedeli ödenir. Sahiplerini bulduktan sonra bu iş çözüme kavuşur. Artık diyoruz ki biz adım atalım, mesafe alalım. Uluslararası toplum KKTC'ye adil davranmadı. Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizlikti.

"BURANIN GERÇEK SAHİPLERİ BELLİDİR"

Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Bugünkü attığımız adım ve süratle yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır.

Maraş için yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri bellidir.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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