Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefonda görüştü.

Melahat Ersoy
Editör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm Türkiye, depremin etkilediği 10 ilden gelecek güzel haberlere kilitlendi. 10 bine yakın personel bölgede görev yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisi de sürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ

Açıklamada görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilerek şunlar kaydedildi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu."

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