Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliler'i tribünden destekledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oynanan maç için Türk Telekom Stadı'na geldi. Erdoğan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz karşıladı.

Karşılaşmayı ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tribünden izledi.