Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliler'i tribünden destekledi
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile oynadığı maçı Cumhurbaşkanı Erdoğan da izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oynanan maç için Türk Telekom Stadı'na geldi. Erdoğan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz karşıladı.
Karşılaşmayı ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tribünden izledi.
Etiketler : maç
HABERE YORUM KAT