Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Fethiye Beşkaza Meydanı'nda halka seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Fethiye'yi farklı bir belediyecilikle tanıştıracağız.

Cumhur ittifakı olarak gece gündüz demeden sahada olmamız gerekiyor. Aramızda fire vermeyeceğiz. AK Parti, MHP Cumhur ittifakı yaptık, bu ittifakı güçlü kılacağız. Pazara kadar değil mezara kadar bunu yapacağız.

Muğla’da da ilçe belediyelerinden bu zillet, illet ittifakından buraları kurtaralım.

Bu CHP şu anda kimle işbirliği yapıyor? HDP… PKK terör örgütünün siyasi ayağı… CHP’ye oyunu verecek kardeşlerim oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? 31 Mart adeta bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır.

Biz 2023’te Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için çalışıyoruz. 2053’ü bir hedef olarak Türkiye’nin önüne koyuyoruz.

Karşımızdaki 4’lü çete ne yapıyor? Onlar Ankara’da liste, çıkar kavgası veriyor. Bölücü terör örgüte ve FETÖ’ye şirin gözükme çabası içinde.

Foyaları çıkmaya başladı. Çevirdikleri tezgahlar artık aleniyet kazandı. Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor. Aday listelerine Kandil’den müdahale ediliyor. Kimin kime oy vereceğine eş başkanlar bölücü örgütten karar veriyor. CHP, tarihinin hiçbir döneminde bu derece kötü yönetilmemiştir.

Fethiye sadece tarihte değil yakın zamanda da pek çok şehit verdi, vatanımız için canını ortaya koydu. Bugün Fethiye bir başka heyecanlı, bir başka coşkulu, karşımda 31 Mart'ta tarih yazmaya hazırlanan bir Fethiye görüyorum. İnşallah 31 Mart seçimlerinde yeni bir başlangıç yapacağız. Cumhur İttifakı olarak gece gündüz demeden sahada olmamız gerekiyor, en ufak bir rehavete kapılmayacağız, fire vermeyeceğiz. Artık Muğla'da da, ilçe belediyelerinde de zillet ittifakından, illet ittifakından buraları kurtaralım.

Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdik. Bu memleketi terör örgütlerinden kurtarıyoruz. 31 Mart, adeta Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde bölge siyaseti, istismar siyaseti yapmadık. Biz bu mücadeleyi makam, koltuk için değil aziz milletimizin hayır duasını almak için veriyoruz. Karşımızdaki dörtlü çete ne yapıyor? Ankara'da liste kavgası, çıkar kavgası veriyor. Bölücü örgüte, FETÖ'ye şirin görünme çabası içinde. Siyasetin bu kadar düşürüldüğü bir başka zaman yoktur. CHP tarihinin hiçbir döneminde bu derece kötü yönetilmedi. Türkiye'nin ana muhalefet partisi, daha önce hiç bu kadar millet, memleket düşmanlarının oyuncağı olmamıştır. İnşallah 31 Mart, milletimizin bu zihniyetle de hesaplaşma günü olacaktır.

Pensilvanya ve bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla çevirdikleri tezgahlar, girdikleri iş birlikleri artık aleniyet kazandı. Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor, aday listelerine Kandil'den müdahale ediliyor. Bölücü örgütün siyasi uzantıları da bunların seçim çalışmalarını yürütüyor. Biz mücadelemize devam edeceğiz, çünkü bu millet mazlumların hamisi bir millettir.

Eğitimde Fethiye'de son 17 yılda 40 okul binası, 2 adet pansiyon inşa ettik. Önümüzdeki yıl Fethiye'ye bin kişi kapasiteli bir yüksek öğrenim yurdu kazandırıyoruz. 4 bin dekar araziye can suyu olan baraj ile çiftçilerimizin yüzünü güldürdük. Fethiye'de ilçe merkezi ile 7 yerleşim yerini taşkınlardan biz koruduk. Fethiye'de 427 bin adet fidan diktik, 180 mesire yeri ile vatandaşlarımıza rahat nefes alacakları alan sunduk. Fethiye'de Çataloluk Barajı'nın yapımına başlıyoruz, Yakacık Göleti'ni inşa edeceğiz. Fethiye'nin her alanda hakettiği hizmetleri alabilmesi için birlik şart. Gerek AK Parti'nin adaylarına gerekse Cumhur İttifakı adaylarına çok güçlü destek bekliyorum