Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete olay gönderme: Muhalefetin gündemi kimin hangi düzende oturacağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Gümrük Limanı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Giresun'da yaptıklarından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler için teşkilatlarına çalışma çağrısı yaparken muhalefete eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu salonu hınca hınç dolduran yol ve dava arkadaşı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bakanlıklarımızın gayretleri ile söz verdiğimiz üzere sel felaketinin yaralarını kısa sürede sarmayı başardık. Gidenleri geri getiremeyeceğimizi elbette biliyoruz. Afetzede kardeşlerimizin acılarını bir nebze azaltabildiğimiz için kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerime tekrar Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Dereli'den sonra Giresun Merkez'e geçerek bizi bekleyen on binlere hitap ettik.

"MİLLETİMİZE HİZMET İÇİN GECE GÜNDÜZ KOŞTURUYORUZ"

Buradan bir kez daha açılışını yaptığımız eser, hizmet ve yatırımlarımızın kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Afetlerin izlerini ortadan kaldırırken, bir daha bunların yaşanmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Riskli alanların ve yapıların tespiti için çalışıyoruz. Nerede bir eksik, hata ve sorun varsa oraya hemen müdahale ediliyor.

İklim değişikliğinin dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde artık bunu görmezden gelme lüksümüz yoktur. Gereken önemi vermezsek çok daha ağır faturalarla karşılaşabiliriz.

Kardeşlerim bizim derdimiz millet, gayemiz hizmet, aşk ile çalışan yorulmaz inancı ile milletimize hizmet için gece gündüz koşturuyoruz.

"TÜRKİYE'YE HİZMET YOLUNDA HİÇBİR ENGEL TANIMADI"

Zorlu kuş şartlarına rağmen hemen her ilimizin misafiri oluyoruz. Aydın'da muhteşem bir buluşmaya imza attık. Arnavutluk'a yaptığımız ziyarette orada yaptığımız deprem konutlarını teslim ettik.

Bugün de Giresun'da her açıdan verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Giresunlu kardeşlerimizden talep ve beklentilerini birinci ağızdan duyduk. Giresun ile kardeşliğimizi yeniledik. Yarın da Trabzon'da olacağız.

Allah sıhhat, milletimiz de destek verdikçe, kara , soğuğa, yağışa aldırmadan hizmetimizi sürdüreceğiz. Biz Türkiye'ye hizmet yolunda hiçbir engel tanımadı ki tanımıyoruz. Biz bu millete hizmetkar olmak üzere geldik.

Bu aziz millete hizmetkarlık payelerin en büyüğüdür. Biz sadece bizi destekleyenlerin değil, 84 milyonun emanetini yüreğimizde taşıyoruz. Biz bu millete sevdalıyız sevdalı.

"HİÇBİR ŞEHRİMİZİ İHMAL ETMEDİK"

İlk günden beri popülizm yapmadık. Esen rüzgara göre yön değiştirenlerden, sabah söylediğini akşam inkar edenlerden olmadık. Yalanı, iftirayı, hakareti kapımıza hiçbir zaman yaklaştırmadık. Biz sloganlarla değil, icraatlarımız ile konuşuruz.

Hiçbir şehrimizi ihmal etmedik. Son 19 yılda Giresun'a 27 milyar TL yatırım yaptık.

Giresun'da 49 sağlık tesisini tamamlayarak hizmete açtık. TOKİ eli ile 3774 konut ile birlikte 47 sosyal donatı alanını vatandaşlarımızın kullanımına sunduk.

Merkez Kale mahallesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tamamladık. En kısa sürede çalışmalarımıza TOKİ Başkanlığı ile başlıyoruz. 2 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunların yapımına devam ediyoruz. Bulancak Millet Bahçesi'nde yüzde 85 seviyesindeyiz. İnşallah en kısa sürede bitireceğiz.

Ulaştırmada 28 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplum 147 km'ye ulaştırdık. 2 yıl önceki av sezonu açılışında söz verdiğimiz Giresun Balıkçı Barınağı inşaatı sürüyor.

MUHAFELETE OLAY GÖNDERME

Türkiye ekonomiden, terörle mücadeleye tarihinin en kritik mücadelelerini veriyor. Muhalefetin gündemi ise kimin hangi düzende oturacağı? Boy sırası mı, yoksa kim AK Parti karşısında daha çok seçim kaybetmiş ona göre mi oturacaklar? Bir türlü karar veremiyorlar. Bunların millete hizmet ve eser kazandırmak gibi bir düşünceleri yok.