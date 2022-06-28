Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeledi! 20 bin yeni öğretmenin yarısının İstanbul'a atanması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak." müjdesini paylaştı.

Böylece, Türkiye'deki mevcut 1 milyon 200 bin dolayında öğretmenin görev yaptığı eğitim ailesine, 20 bin yeni öğretmenin katılmasına ilişkin süreç başlamış oldu.

MEB, 20 bin yeni öğretmen ataması bu yıl içinde olacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 20 bin yeni öğretmen atamasının, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başında yani eylül ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

BAKAN ÖZER DE AÇIKLADI

Bakanlığın takvimine göre, yeni eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül'de başlatılacak. Ataması yapılacak 20 bin yeni öğretmenin de yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte görevlerine başlaması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı.

Bakanlık verilerine göre, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında İstanbul'da 6 bin 736 okulda 2 milyon 922 bin öğrencinin eğitiminde 163 bin öğretmen görev aldı. Yeni eğitim öğretim yılında, yıl sonuna kadar da 1000 anaokulunun İstanbul'da hizmetine sunulması planlanıyor. İstanbul'da ayrıca okul yapımı için 115 arsa temin edildi, bunların yarısının ihalesi kısa sürede tamamlandı ve 4 bin 258 dersliğin yeni döneme yetiştirilmesi hedefleniyor.

AĞIRLIK OKUL ÖNCESİNDE

MEB'in 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapmak için çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Bakan Özer'in açıklamasına göre, 750 anaokulu ve 9 bine yakın ana sınıfı hizmete alındı.

Yapılan yeni okullarla birlikte 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 92'ye çıktı. Bu kapsamda atanacak öğretmenlerin branşının da ağırlık olarak okul öncesine verilmesi bekleniyor.

Bakanlık, 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin takvimi yakında açıklayacak.

(AA)