Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe verdi! Bayram tatili kaç gün oldu?

Türkiye'nin gözü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen bakanlar kurulu kabine toplantısındaydı. Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağının bugün yapılacak toplantıda kesinleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Hem daha çok çalışmak hem daha çok şükretmek için sayısız sebebimiz olan bu dönemden ülkemizi suhuletle çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu muhataralı dönemi her alanda yeni atılımın vesilesi haline dönüştürmekte kararlıyız."

Doğalgaz ve elektrik olmak üzere pek çok üründe pek çok sübvansiyonlarla vatandaşımızı korumamıza rağmen fiyat artışlarının can yakıcı olduğunun farkındayız. Kur tuzağıyla yaşanan ve panik yapan dalgalarla uğraşmak zorunda kaldık. Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarını sağlamış olsak da yükselişin fiyatlar üzerindeki etkisi kalıcı olmuştur. En çok üzüldüğümüz nokta kimi açgözlülerin ülke içinde fiyatların aşırı yükselterek haksız kazanç peşine düşmeleridir.

"CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN ÖDENECEK"

Engelli, yaşlı, dul, yetim, şehit yakını ve gazi gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz de var. Bu vesile ile Ramazan bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek Cuma gününden itibaren ödeyeceğimizi paylaşmak istiyoruz.

15 milyar liralık ilave sosyal yardım destek paketi çalışmalarının sonuna gelinmiştir. İnşallah yakında uygulamaya geçeceğiz.

Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha göstermeyeceğimizi açıkça ilan ediyorum

Küçük engeller bizi büyük hedeflere ulaşmaktan alıkoyamayacak. Son 10 yılda nice toplumların felaketine, nice devletlerin yıkılmasına yol açan senaryolar ülkemizde başarıya ulaşamayacak. Kendi güvenliklerini, refahlarını güvence altına almak için bu milletinin enerjisini söndürenlerin devri geri gelmeyecek. Bizim için artık büyük ve güçlü Türkiye var.

Türkiye'nin geldiği yeri ve önündeki fırsatları görmemek için ya bu ülkeye husumetli olmak ya da kalbi ve ruhu kararmış olmak gerekir. Milletimizin akıl, vicdan, ahlak, sağduyu, feraset sahibi her ferdi ülkemizin nereden nereye geldiğini iyi biliyor.

Sabredersek, azmedersek, devam edersek, sağlam durursak bu yolun sonu Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal'in 'muasır medeniyet seviyesinin üstü' diye tarif ettiği büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor.

Meclisimizin açılışının 102. ve Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıldönümüne ulaştığına ulaştığımız şu dönemde artık bu kısır döngüyü kırmakta kararlıyız. Rahmetli Menderes 'Yeter söz milletin' diyerek tek parti faşizmine ilk darbeyi vurmuştur. Rahmetli Özal 'çağ atlayan Türkiye' diyerek ilk gediği açmıştır. Bizde 'durmak yok yola devam' dedik, tahkim ettik, güçlendirdik.

Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi darbelerin utancından kurtardık, hayat pahalılığın da üstesinden geleceğiz. Terör örgütün pençesinden kurtardık, çarşı pazarın ateşini de söndüreceğiz. İnsanımızın yüreğindeki sıkıntıların hepsini de çözeceğiz. Çünkü biz ülkeye, bu millete güveniyoruz. Biz kendimize güveniyoruz. İçeride ve dışarıda da karşımızda neyin olduğunu, nasıl mücadele edip, sonuç alacağımızı gayet iyi biliyoruz.

Dünyada da, bölgemizde de, Türkiye'de de ne olup bittiğinden gelişmelerin ne olduğundan habersiz olarak varsın sandalye, masa kavgasıyla kendilerini avutup dursunlar. Bu toprakları bin yıldır kanlarıyla yoğurarak vatan yapan ecdadın emanetine 85 milyon olarak hep birlikte sahip çıkıyoruz.

Malazgirt'ten İznik'e, Konya'dan Sögüt'e, Bursa'dan Edirne'ye, İstanbul'dan Ankara'ya kadar uzanan bu ulusun her tarihiyle gurur duyuyoruz. Galiçya'dan Libya'ya kadar uzanan geniş coğrafyada verdiğimiz savaşların hiçbirinde utanç verici sahne göremezsiniz, bulamazsınız. Çekilmek zorunda kaldığımız coğrafyanın tamamında dünyanın en iğrenç ve en vahşi katliamları gerçekleştirmişlerdir. Medeniyet mirasımızın tüm unsurları hedef alınmıştır. 150 yıl önce içinde 500 caminin bulunduğu binlerce ecdad yadigarı esere ev sahibi yapan şehirlerde bugün numunelik haricinde bir şey bulamazsınız.

Kırım'dan Kafkaslar'a, Balkanlar'dan Kuzey Afrika'ya kadar geniş coğrafyadan Anadolu'ya gelebilenler gelmiştir. Geride kalanların önemli kısmının canı da malı da gitmiştir. 600 asırlık cihan devletinin varlık yokluk savaşı sürerken Anadolu'daki Ermeniler yabancı devletlerin kışkırtması ve donatmasıyla isyan başlatıp Müslüman ahaliye saldırdılar. Ermeni çetelerin yaptığı katliamların sergiledikleri mezalimin kanıtları hala canlıdır.

İnancı ve kökeni ne olursa olsun tek bir masum insanın tek bir sivil insanın öldürülmesi trajedidir. Hayatlarını kaybetmiş olan Osmanlı Ermenileri için üzüntülerimizi, taziyelerimizi bildirmeyi vazife olarak görüyoruz. Yıllardır bu hassasiyeti kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin nezdimizde hiçbir hükmü yoktur. ABD Başkanı'nın açıklamasını bu şekilde görüyor, tamamı yalan, yanlış bilgiler üzerine kurulduğu için üzerinde durmuyoruz. Sayın Biden bu tarihi gayet iyi bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye kalkıp da meydan okumasını bizim bağışlamamız mümkün değildir. Türk ve Ermeni halkları arasındaki düşmanlığı tahrip etmek için sergilenen bu riyakarlığın en büyük zararının Ermeni toplumunun gördüğü ve göreceği unutmamalıdır.

Bu densizliğin, kendi ülkemizin meclisinde milli iradenin tecelligahı olan yüce kurumda sergilenmesi saygısızlığın ötesinde açık bir ihanet olarak görüyoruz. Geçmişte kimi zaman sözlü olarak ortaya konulan bu ihanetin kanun teklifi seviyesine yükseltilmiş olması, ister istemez bu alçakları kimlerin desteklediği sorusunu akıllara getirmektedir.

"TAKDİRİNİ MİLLETİMİZE BIRAKIYORUZ"

Biz de bunları bu parlamentonun mensubu olmaya yakıştıramıyoruz. PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantısı durumunda olan bu hainlerin her şeyden önce bu milletin vergi ve ücretleriyle beslenmesine benim milletim artık tahammül edemiyor. Ermeni isyanlarında Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde de çok büyük kayıplar verilmiştir. HDP'nin onları katleden Ermeni çeteciliğinin borazanlığını yapmasının takdirini milletimize bırakıyoruz.

Boyu kadar tüfeği eline vermek suretiyle Kandil'e taşıyan bu teröristleri neyle izah edeceksiniz. Diyarbakır annelerinin, kaçırılan yavrularının o hüznünü neyle izah edeceksinzi. Utanmadan, sıkılmadan parlamentonun kürsüsünde hala kalkıp da diğer siyasi partileri suçlamaya kalkan bu müptezelleri neyle izah edeceksiniz.

Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, Boşnağıyla ve tüm unsurlarıyla bu milletin fertlerinin canına, namusuna kast eden vatan topraklarını kirleten herkesi ülkemizden, milletimizden özür dilemeye davet ediyoruz. Bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini yapacağına inanıyorum.

Meclis'teki ikinci büyük partinin arasında benzer hezeyanları dile getirenlere milletimiz sandıkta hesabını soracaktır.

Yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz. Güney sınırlarımızın tamamını hiçbir teröristin ülkemize sızamayacağı ve kaçamayacağı şekilde kontrol altına alınana kadar sürecektir. 40 yıldır terör örgütünün barınma, eğitim, lojistik olarak kullandığı sarp dağları, mağaraları huzur ve güven yuvası haline getirmekte kararlıyız.

Irak'ta yeni safhası başlayan Pençe-Kilit operasyonuna katılan askerlerimize başarılar diliyoruz. Operasyon sırasında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlik ve gazilikle müşerref olan kahramanlarımız milletimizin şan, şeref ve zaferle tarihteki mümtaz yerlerini almışlardır.

Sadece 2022 yılında güney sınırlarımızda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1000'i bulmuştur. Hiçbir saldırı cevapsız kalmamıştır. Operasyonun amacı Zap bölgesini teröristlerden tümüyle temizlemektir. Arazi ve hava şartlarının oldukça zorlu olduğu bu bölge terör örgütleri tarafından girilemez diye nitelendirilmiştir.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU AÇIKLAMASI

Ülkemizin yaptığı her harekat gibi son operasyon da BM Sözleşmesi'nden komşularımızla olan ikili anlaşmalarımıza kadar uluslararası hukuka uygun şekilde icra edilmektedir. Harekatlarımızda ne tek sivilin ne de kültürel mirasımızın zarar görmemesi için azami dikkat gösteriyoruz. Türkiye terör örgütü mensuplarının tepesine bindikçe, Suriye tarafından bir takım hareketlenmeler olduğunu görüyoruz.

Bir özel harekat polisimiz ne yazık ki şehit olmuştur. Bölgede etkinlik gösteren çevreler bu saldırıları engelleyemezse Türkiye kendi güvenliğine sahip çıkmak için gerekeni yapma kararlılığına sahiptir. Bölgede bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

Dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının suhuletle sonuçlanması için taraflar ve kurumlar nezdindeki girişim ve görüşmelerimizi sürdürüyorum. Bugün de Rusya ve Ukrayna tarafıyla görüşmek üzere bölgeye gitmeden önce BM Sekreteri ile biraraya geldik. Bundan sonra atılacak adımları etraflıca kapsamlı şekilde değerlendirdik. Sayın Zelenesky ile geçtiğimiz günlerde telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Yarın da sayın Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz.

İstanbul'da yapılan görüşmeler Ukrayna-Rusya krizinin çözümündeki en önemli zemin olmaya devam ediyor. Amacımız İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıyarak savaşı bitirecek nihai anlaşmayı imzalamalarıdır. Bugüne kadar Ukrayna'dan 17 bin vatandaşımızın ve bizden yardım isteyen d ost ülkelerin vatandaşlarının tahliyelerini gerçekleştirdik. Ülkemize gelen Ukraynalıların 85 bini geçti.

'RİZE-ARTVİN HAVALİMANIMIZ BİTME AŞAMASINA GELDİ'



Türkiye'nin dört bir tarafında 26 olan havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Havalimanı yapmaya arazisi uygun olmayan şehirlerimiz için denizi doldurarak bu imkanı sağladık. Yine denizi doldurarak yaptığımız Rize-Artvin havalimanımız bitme aşamasına gelmiştir.

14 Mayıs'ta da Rize-Artvin havalimanımızın açılışını yapacağız. Havalimanımız kendi vatandaşlarımıza sağladığı kolaylıkla yanında bölge ülkeleriyle aramızdaki sosyal ve ekonomik bağlantıyı da güçlendirecektir.

Bayburt ve Gümüşhane havalimanı da süratle devam ediyor. İnşallah onu da en kısa zamanda bitireceğiz. Bu arada Yozgat havalimanını da en kısa zamanda bitireceğiz. Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy bölgesinde deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen havalimanımızın temelini 2017 Nisan'ında atmıştık. Şimdi de en güzel şekliyle bunları da bitirdikten sonra çay şehri Rize'de ve Artvin ortaklaşa kullanacağı bu limanımıza kavuşacaklardır.

Son altı ayda 3 yeni havalimanı ve terminal binasını milletimizin emrine vermiş oluyoruz. Rize-Artvin inşallah Türkiye'nin inşallah 57. havalimanı olacaktır. Yıllık 3 milyon yolcu kapasitesi, 3 apronu, 32 bin metrekarelik terminal binasıyla bu havalimanımız gerçekten bölgesi ve ülkemiz için gurur abidesidir.

Çay bardağından esinlenerek düzenlenen kulesi de havalimanımıza ayrı bir anlam katmaktadır. Bir de çay müzesi yer alacaktır.

Ülkemizi uzay yarışında bir adım daha öteye taşıyacak yerli ve milli imkanlarla düzenlediğimiz IMC gözlem uydumuzun uzay yolculuğu 15 Ocak 2023'te başlayacaktır. Uydumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

ÇİFTÇİLERE YENİ DESTEK

Kırsal kalkınma yatırımların desteklenmesi kapsamında son 16 yılda 15 bin 636 projeye 4.1 milyar lira hibe desteği vererek 115 bin 300 kişilik istihdam sağladık. Fire vermeden inşallah bu bayram sevincini farklı sevinçlerle bütünleşerek bu program kapsamında 2022 yılı için makine ekipman alımı, kırsal altyapı için de tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimcimize 1.1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız."