Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi, Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulunduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk. Gabar'daki kuyumuza, bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

" Konya'yla çıktık yola, Konya'yla geldik bugünlere, bu aşkımız aynen devam ediyor. Başkentler başkenti Konya'yı bugün bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Antalya'dan geliyoruz. 100 bini aşkın dostlar vardı. Şimdi Konya'da resmi rakam 140 bin hamd olsun. Bu ne aşktır yarabbi. Aşık olursan karşılığını da bulursun. Şu alanı gördüğümüz zaman eyvallah.

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Bay bay Kemal yanındakilerle beraber emri nereden alıyor? Kandil'deki teröristlerden alıyor. Biz de emri Allah'tan alıyoruz. 14 Mayıs'ta emri dağdan alanları mezara gömmeye var mıyız? Bundan benim şüphem yok. Konya gerek dersi inşallah 14 Mayıs'ta verecektir.

Konya'nın gençlerini, çiftçilerini, sanayicilerini, hanım kardeşlerimi bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Rabbim'e 6 ay sonra yeniden Konyalı kardeşlerimle kucaklaştırdığı için hamd ediyorum. Maşallah meydanlara sığmayan bir Konya görüyorum. 14 Mayıs'ta destan yazmaya hazırlanan Konya görüyorum. Ahde vefanız için, sevdanız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Buradan soruyorum, Konya 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz?

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14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Her bucağında ilmin irfanın boy verdiği merhum Erbakan hocamızın şehri Konya'ya bu yakışır. Konya'nın hayır dediğinden hayır gelmez. Konya'nın evet dediğine de Allah'ın izniyle şer bulaşmaz. Konya, Anadolu'daki varlığımızın dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nın teminatı olacaktır" dedi.

"BELEDİYELERİMİZ MUHALEFETE DERS VERDİ"

Erdoğan, "6 Şubat'ta asrın en büyük afetlerinden birini yaşadık. Elbistan depremi Konya'mızda hissedildi. Haberi alır almaz, tüm kurumlarla birlikte belediyeleri harekete geçirdik. Konya büyükşehir ve ilçe belediyelerimizi süratle komşu illere sevk ettik. Hatay'ı Konya'ya zimmetledik. Altyapıdan üst yapıya, konteyner kent kurulumuna kadar her ihtiyaçlarında depremzedelerin yanında oldular. Muhalefet belediyelerinin yaptıklarını bir kefeye, belediyelerimizin yaptıklarını bir kenara koyun hepsinde Konya ağır basacaktır. Belediyelerimiz muhalefete ders verdiler. Şov ve reklam yerine yara sarma peşinde koşan belediyelerimizi tebrik ediyorum.

Karadeniz'de yerli gazımızın sevincini paylaşmak için ilk ay ısınma dahil tüm faturaları ücretsiz yaptık mı? 1 yıl boyunca mutfak ve su ısıtma miktarını doğal gaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Bu müjdeyle ilgili kararname ve kararını Resmi Gazete'de yayınladık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bay bay Kemal Zonguldak'a gitti, madenci kardeşlerime yalan söylüyor. Zonguldak'ta Filyos var Sakarya gazını biz oradan çıkardık. Hani çıkmayacaktı, nerede diyordunuz. İşte çıktı, doğalgazı yaktık evlere göndermeye başladık.

"ONLAR KANDİL'DEKİLERLE YÜRÜRKEN, BİZ DE CUMHUR İTTİFAKI İLE YÜRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarına devam ederek şu ifadelere kullandı "Biz söz verirsek yaparız. SİHA gemimiz TCG Anadolu'yu deniz kuvvetlerimize teslim ettik. Yerli aracımız Togg teslimatına başladık. Altay Tankımızı silahlı kuvvetlere teslim ettik. Kaan'ı pist başı yaptırdık. Birilerini bunlar ürkütüyor. İçeride korkanlar da var, su ötesinde korkanlar da var, en çok da Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde teröristleri gömdükçe içerde birileri de rahatsız oluyor. Kandil'de bir tanesi diyor ki, 'AK Parti bizi mağaralarda vurdu' diyor. Ne yapacaktık, iyi yapıyorsunuz mu diyecektik?. Mehmet'imizin intikamını sonuna kadar almaya devam edeceğiz. Varsın bay bay Kemal kapalı kapılar ardından görüşmeler yapsın. Yanında Davutoğlusu var, Bebecan'ı var, Karamollaoğlusu var ve bir de Meral Hanım'ı var. Masayı bir bırakır gider, tekrar gelir. Artık bıktık sizden. Masanın altında olanlar var, yetmedi 2 tane belediye başkanı aldılar. Onlar Kandil'dekilerle yürürken, biz de Cumhur İttifakı ile yürüyoruz. Hürjet uçuşunu gerçekleştirdik. Atak 2 ilk kez havalandırdık. Anka 3 ilk yürüyüşünü yaptı. Birçok tarihi adım attık. Teknofest'i çoğu genç ne kadar kişi izledi, dün gece itibariyle 2.5 milyon üzerinden katılımla gerçekleştirdik" dedi.

İKİNCİ NÜKLEER SANTRAL

Erdoğan, Şu anda 4 tane sondaj gemimiz, 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Artık kendimize yetiyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santralini bunun için inşa ediyoruz. Akkuyu'da tüm ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılıyoruz. İktidarımızın devamında ikinci nükleer santrali inşa edeceğiz, bunu Sinop'ta yapma ihtimalimiz var, dedi.

ERDOĞAN YENİ BİR MÜJDEM VAR DİYEREK YENİ PETROL BULUNDUĞUNU AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum., diyerek "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerelere sevk etmeye başladık. Bu ne demek biliyor musunuz? Ey teröristler, sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Gabar'daki kuyumuza, bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi, çok yüksek kaliteye sahip. Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık" dedi.

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