Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi, Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulunduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir müjde vererek "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulunduğunu açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi, Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulunduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk. Gabar'daki kuyumuza, bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

" Konya'yla çıktık yola, Konya'yla geldik bugünlere, bu aşkımız aynen devam ediyor. Başkentler başkenti Konya'yı bugün bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Antalya'dan geliyoruz. 100 bini aşkın dostlar vardı. Şimdi Konya'da resmi rakam 140 bin hamd olsun. Bu ne aşktır yarabbi. Aşık olursan karşılığını da bulursun. Şu alanı gördüğümüz zaman eyvallah.

Bay bay Kemal yanındakilerle beraber emri nereden alıyor? Kandil'deki teröristlerden alıyor. Biz de emri Allah'tan alıyoruz. 14 Mayıs'ta emri dağdan alanları mezara gömmeye var mıyız? Bundan benim şüphem yok. Konya gerek dersi inşallah 14 Mayıs'ta verecektir.

Konya'nın gençlerini, çiftçilerini, sanayicilerini, hanım kardeşlerimi bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Rabbim'e 6 ay sonra yeniden Konyalı kardeşlerimle kucaklaştırdığı için hamd ediyorum. Maşallah meydanlara sığmayan bir Konya görüyorum. 14 Mayıs'ta destan yazmaya hazırlanan Konya görüyorum. Ahde vefanız için, sevdanız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Buradan soruyorum, Konya 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz?

14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Her bucağında ilmin irfanın boy verdiği merhum Erbakan hocamızın şehri Konya'ya bu yakışır. Konya'nın hayır dediğinden hayır gelmez. Konya'nın evet dediğine de Allah'ın izniyle şer bulaşmaz. Konya, Anadolu'daki varlığımızın dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nın teminatı olacaktır" dedi.

"BELEDİYELERİMİZ MUHALEFETE DERS VERDİ"

Erdoğan, "6 Şubat'ta asrın en büyük afetlerinden birini yaşadık. Elbistan depremi Konya'mızda hissedildi. Haberi alır almaz, tüm kurumlarla birlikte belediyeleri harekete geçirdik. Konya büyükşehir ve ilçe belediyelerimizi süratle komşu illere sevk ettik. Hatay'ı Konya'ya zimmetledik. Altyapıdan üst yapıya, konteyner kent kurulumuna kadar her ihtiyaçlarında depremzedelerin yanında oldular. Muhalefet belediyelerinin yaptıklarını bir kefeye, belediyelerimizin yaptıklarını bir kenara koyun hepsinde Konya ağır basacaktır. Belediyelerimiz muhalefete ders verdiler. Şov ve reklam yerine yara sarma peşinde koşan belediyelerimizi tebrik ediyorum.

Karadeniz'de yerli gazımızın sevincini paylaşmak için ilk ay ısınma dahil tüm faturaları ücretsiz yaptık mı? 1 yıl boyunca mutfak ve su ısıtma miktarını doğal gaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Bu müjdeyle ilgili kararname ve kararını Resmi Gazete'de yayınladık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bay bay Kemal Zonguldak'a gitti, madenci kardeşlerime yalan söylüyor. Zonguldak'ta Filyos var Sakarya gazını biz oradan çıkardık. Hani çıkmayacaktı, nerede diyordunuz. İşte çıktı, doğalgazı yaktık evlere göndermeye başladık.

"ONLAR KANDİL'DEKİLERLE YÜRÜRKEN, BİZ DE CUMHUR İTTİFAKI İLE YÜRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarına devam ederek şu ifadelere kullandı "Biz söz verirsek yaparız. SİHA gemimiz TCG Anadolu'yu deniz kuvvetlerimize teslim ettik. Yerli aracımız Togg teslimatına başladık. Altay Tankımızı silahlı kuvvetlere teslim ettik. Kaan'ı pist başı yaptırdık. Birilerini bunlar ürkütüyor. İçeride korkanlar da var, su ötesinde korkanlar da var, en çok da Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde teröristleri gömdükçe içerde birileri de rahatsız oluyor. Kandil'de bir tanesi diyor ki, 'AK Parti bizi mağaralarda vurdu' diyor. Ne yapacaktık, iyi yapıyorsunuz mu diyecektik?. Mehmet'imizin intikamını sonuna kadar almaya devam edeceğiz. Varsın bay bay Kemal kapalı kapılar ardından görüşmeler yapsın. Yanında Davutoğlusu var, Bebecan'ı var, Karamollaoğlusu var ve bir de Meral Hanım'ı var. Masayı bir bırakır gider, tekrar gelir. Artık bıktık sizden. Masanın altında olanlar var, yetmedi 2 tane belediye başkanı aldılar. Onlar Kandil'dekilerle yürürken, biz de Cumhur İttifakı ile yürüyoruz. Hürjet uçuşunu gerçekleştirdik. Atak 2 ilk kez havalandırdık. Anka 3 ilk yürüyüşünü yaptı. Birçok tarihi adım attık. Teknofest'i çoğu genç ne kadar kişi izledi, dün gece itibariyle 2.5 milyon üzerinden katılımla gerçekleştirdik" dedi.

İKİNCİ NÜKLEER SANTRAL

Erdoğan, Şu anda 4 tane sondaj gemimiz, 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Artık kendimize yetiyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santralini bunun için inşa ediyoruz. Akkuyu'da tüm ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılıyoruz. İktidarımızın devamında ikinci nükleer santrali inşa edeceğiz, bunu Sinop'ta yapma ihtimalimiz var, dedi.

ERDOĞAN YENİ BİR MÜJDEM VAR DİYEREK YENİ PETROL BULUNDUĞUNU AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum., diyerek "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerelere sevk etmeye başladık. Bu ne demek biliyor musunuz? Ey teröristler, sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Gabar'daki kuyumuza, bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi, çok yüksek kaliteye sahip. Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti'ye katılımlar devam ediyor, Karabük'te 150 kişi AK Partiye katıldı
AK Parti'ye katılımlar devam ediyor, Karabük'te 150 kişi AK Partiye katıldı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk ve Kürt'ün, Alevi ve Sünni'nin kardeşliğine fitne sokulmasına müsaade etmeyeceğiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk ve Kürt'ün, Alevi ve Sünni'nin kardeşliğine fitne sokulmasına müsaade etmeyeceğiz
AK Parti gençlik kollarından silah dağıtıyor iddialarına çok sert açıklama: "Rezil, çapsız, ahlaksız bir iftiradır, suç duyurusunda bulunduk"
AK Parti gençlik kollarından silah dağıtıyor iddialarına çok sert açıklama: "Rezil, çapsız, ahlaksız bir iftiradır, suç duyurusunda bulunduk"
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati enflasyonda kalıcı düşüşün Türkiye Yüzyılı hedefi olduğunu ifade etti!
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati enflasyonda kalıcı düşüşün Türkiye Yüzyılı hedefi olduğunu ifade etti!
Son Haberler
Vasiliy Aleynikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasiliy Aleynikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vasiliy Aleynikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasiliy Aleynikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khalid Al Shehhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Al Shehhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khalid Al Shehhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Al Shehhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Nordengen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Nordengen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Nordengen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Nordengen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bill Tuiloma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bill Tuiloma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bill Tuiloma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bill Tuiloma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü! Peki biz o sırada neler yaptık?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü! Peki biz o sırada neler yaptık?
Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na LGBT tepkisi: "Erkekle erkeğin kadınla kadının evlenmesini Türkiye'ye getirmek istiyorlar"
Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na LGBT tepkisi: "Erkekle erkeğin kadınla kadının evlenmesini Türkiye'ye getirmek istiyorlar"
Çok Okunanlar
Mario Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ethan Kohler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Kohler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ethan Kohler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Kohler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruben Kristensen Alte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Kristensen Alte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruben Kristensen Alte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Kristensen Alte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Odin Thiago Holm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odin Thiago Holm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Odin Thiago Holm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odin Thiago Holm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
CHP İzmir mitingi için olay gönderme! "6'sı 7'si toplandı, 2018 yılındaki Muharrem İnce mitingi kadar kişiyi toplayamadılar"
CHP İzmir mitingi için olay gönderme! "6'sı 7'si toplandı, 2018 yılındaki Muharrem İnce mitingi kadar kişiyi toplayamadılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı ve adayı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: 'Ben Aleviyim' diyor. Bugüne kadar söylemiyordun, ne oldu da söyledin?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı ve adayı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: 'Ben Aleviyim' diyor. Bugüne kadar söylemiyordun, ne oldu da söyledin?
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ankara- Sivas Hızlı Treni bir ay ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ankara- Sivas Hızlı Treni bir ay ücretsiz