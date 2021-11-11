Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! 40 bin sağlık çalışanı ataması için tarih belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı iki haftalık aranın ardından 8 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'de başlayan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası alınan kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, 40 bin yeni sağlık personeli ataması yapılacağını duyurdu. Bunun ardından atama için tarihte belli oldu.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na 40 bin sağlıkçı atamasının yapılacağını müjdelemişti. Erdoğan'ın müjdesi atama bekleyenlerde büyük heyecan yaratırken, 40 bin sağlıkçı ataması için takvim belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; başvurular 12-16 Kasım arasında alınacak, sonuçlar ise 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilan edilecek.