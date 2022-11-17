Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü! İşte görüşmede konuşulanlar...

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü! İşte görüşmede konuşulanlar...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

RUSYA - UKRAYNA ARASINDAKİ ARABULUCULUK İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Binyamin Netanyahu ayrıca Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının dünya için önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü! İşte görüşmede konuşulanlar...

TAKSİM'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Binyamin Netanyahu'ya taziye için araması dolayısıyla teşekkür ederek, iki gün önce Batı Şeria'da yaşanan olayın da kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

TÜRKİYE - İSRAİL İLİŞKİLERİ

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkileri karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmenin ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.

Öte yandan iki lider 9 yıl sonra ilk kez görüştü.

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