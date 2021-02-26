Cumhurbaşkanı Erdoğan neye uğradığını şaşırdı! Konvoyu durdurup doğum gününü kutladılar 

26 Şubat 1954 yılında dünyaya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 67.yaşına bastı. Dün sosyal medyadan binlerce vatandaş, AK Parti teşkilatları ve çok sayıda siyasi isim Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Erdoğan cuma namazı için Kısıklı'daki konutundan çıkarken evinin yakınlarındaki bir pastane çalışanları konvoyu durdu. Pastane sahibi Erdoğan için hazırladığı pastayı takdim ederek, "Nice seneleriniz olsun, Allah size uzun ömürler versin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Hep birlikte nice yıllara inşallah." diyerek," Ülkemizi ileri seviyelere tırmandırarak o günleri hep birlikte yaşamayı Allah bizlere nasip eder inşallah." şeklinde konuştu.

''ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Basın mensuplarının da doğum gününü kutladığı Erdoğan, şu cümlelerle duygularını ifade etti:

"Rabb'im inşallah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde daha nice yıllar ülkemize, milletimize hizmet etmeyi bizlere nasip etsin. Hep birlikte... Çok teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda Selimiye Camisi'nin yanındaki mevcut hamamı Üsküdar Belediyemiz, aynen Üsküdar sahildeki Nevmekan gibi gençlerin gelip ders çalışacağı, oturacağı ve oradan inşallah hayatı yeniden şekillendireceği bir mekan haline dönüştürdüler. Bugün hem onun açılışını yapacağız hem cumayı da Büyük Selimiye Camisi'nde kılacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kestiği pastanın basın mensuplarına da ikram edilmesini istedi. Erdoğan, basın mensuplarına çikolata ikramında da bulundu.

Daha sonra Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'ne geçti.