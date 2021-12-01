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Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen açıklaması, konuşması | Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şûrası'nda yaptığı konuşmada, öğretmenlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkacağının müjdesini verdi. Bunun üzerine Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmen açıklaması, konuşması haberimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen açıklaması, konuşması | Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 20. Milli Eğitim Şûrası'nda bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip  Erdoğan, öğretmenlere peş peşe müjdeler verdi. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımının son bulacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, meslekte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getirdiklerini belirtirken öğretmenlerin ek göstergelerini de 3600'e çıkaracaklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmen açıklaması...

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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlerin özlük haklarını artırmayı ve çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmediklerini dile getirerek, " Son 19 yılda tarihi nitelikte çok sayıda adım attık. Başkaları öğretmenlerimizi tehditle meşgulken biz son olarak bir müjdemizi daha eğitim camiamızla paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez meslek kanununa kavuşacaklar." ifadelerini kullandı. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yeni yılda çıkabileceğini söyleyebiliriz. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen açıklaması, konuşması | Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖĞRETMEN AÇIKLAMASI, KONUŞMASI  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20. Milli Eğitim Şûrası'nda gerçekleştirdiği konuşmasında öğretmenlere ilişkin yaptığı açıklaması şöyle:

"Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz, bunun yerine bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. Uzman öğretmenler sınavda başarılı olduklarında başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Maaşlarında da 2000 TL artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. 1. derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini 3600'e çıkarıyoruz. Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar. Bu tarihi reformun şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen açıklaması, konuşması | Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Katarlı öğrenciler hadisesinde olduğu gibi tamamen yalan yanlış bilgiler hoş karşılayamayacağımız bir konuydu. Önümüzdeki dönemde medya mensupları ve siyasetçiler başta olmak üzere sorumluluğu olanların daha hassas davranacaklarına inanıyorum. İstiyorum ki ortaöğretimde profesörlerimiz gelsinler okullarımıza müdür olsunlar. Ortaöğretime farklı bir zenginlik kazandıracaktır. Bu çağrımı daha önce de yaptım, bugün bu vesileyle yine yapıyorum. Bunu yaygınlaştırmanın çok çok önemli olduğuna da inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen açıklaması, konuşması | Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Tayfun Altuntaş
Editör
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